Тюменские автомобилисты отказываются покупать полисы ОСАГО

Сотрудники ДПС в Тюмени стали чаще останавливать водителей без полисов ОСАГО

26 апреля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Тюменских автомобилистов стали чаще наказывать за отсутствие полисов ОСАГО Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники ДПС в Тюменской области стали значительно чаще останавливать водителей, которые отказываются страховать свой транспорт по программе ОСАГО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информацию об этом косвенно подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции. «В Тюменской области нарядам ГИБДД стали очень часто попадаться автолюбители без полисов ОСАГО. Хотя по закону они должны страховать свой транспорт в обязательном порядке. В беседах с автоинспекторами водители, как правило, говорят о том, что страховка им не по карману. Это самое распространенное объяснение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области косвенно подтвердили эту информацию. «За первые три месяца 2023 года на территории региона сотрудниками ДПС были выявлены 1762 водителя без полисов ОСАГО. За тот же период 2024 года их количество составило 2996 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там добавили, что за первые три месяца 2024 года на дорогах Тюменской области были остановлены 1894 водителя, данные о которых не были вписаны в действующие полисы ОСАГО. Годом ранее за это были наказаны 818 автолюбителей. Штраф за отсутствие страховки составляет от 500 до 800 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ДПС в Тюменской области стали значительно чаще останавливать водителей, которые отказываются страховать свой транспорт по программе ОСАГО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информацию об этом косвенно подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции. «В Тюменской области нарядам ГИБДД стали очень часто попадаться автолюбители без полисов ОСАГО. Хотя по закону они должны страховать свой транспорт в обязательном порядке. В беседах с автоинспекторами водители, как правило, говорят о том, что страховка им не по карману. Это самое распространенное объяснение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области косвенно подтвердили эту информацию. «За первые три месяца 2023 года на территории региона сотрудниками ДПС были выявлены 1762 водителя без полисов ОСАГО. За тот же период 2024 года их количество составило 2996 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там добавили, что за первые три месяца 2024 года на дорогах Тюменской области были остановлены 1894 водителя, данные о которых не были вписаны в действующие полисы ОСАГО. Годом ранее за это были наказаны 818 автолюбителей. Штраф за отсутствие страховки составляет от 500 до 800 рублей.