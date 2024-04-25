25 апреля 2024

В ЯНАО запустили онлайн-сервис для самопроверки застройщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщики Ямала смогут самостоятельно оценить готовность объектов к госпроверкам Фото:

Специалисты ямальского госстройнадзора разработали новый онлайн-сервис для застройщиков региона. Нововведение позволит протестировать готовность объектов к настоящим проверкам, — рассказали в telegram-канале «Строим Ямал».

«По результатам прохождения теста застройщик получит выводы и рекомендации о дальнейших действиях для успешного завершения строительства объекта», — говориться в материале. Тест можно пройти на официальном сайте службы госстройнадзора ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о расширении программы жилищного строительства в регионе. Арендное жилье на Ямале будут создавать за счет использования инфраструктурных облигаций.

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Специалисты ямальского госстройнадзора разработали новый онлайн-сервис для застройщиков региона. Нововведение позволит протестировать готовность объектов к настоящим проверкам, — рассказали в telegram-канале «Строим Ямал». «По результатам прохождения теста застройщик получит выводы и рекомендации о дальнейших действиях для успешного завершения строительства объекта», — говориться в материале. Тест можно пройти на официальном сайте службы госстройнадзора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о расширении программы жилищного строительства в регионе. Арендное жилье на Ямале будут создавать за счет использования инфраструктурных облигаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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