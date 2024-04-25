В ЯНАО запустили онлайн-сервис для самопроверки застройщиков

Специалисты ямальского госстройнадзора разработали новый онлайн-сервис для застройщиков региона. Нововведение позволит протестировать готовность объектов к настоящим проверкам, — рассказали в telegram-канале «Строим Ямал».
«По результатам прохождения теста застройщик получит выводы и рекомендации о дальнейших действиях для успешного завершения строительства объекта», — говориться в материале. Тест можно пройти на официальном сайте службы госстройнадзора ЯНАО.
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Специалисты ямальского госстройнадзора разработали новый онлайн-сервис для застройщиков региона. Нововведение позволит протестировать готовность объектов к настоящим проверкам, — рассказали в telegram-канале «Строим Ямал». «По результатам прохождения теста застройщик получит выводы и рекомендации о дальнейших действиях для успешного завершения строительства объекта», — говориться в материале. Тест можно пройти на официальном сайте службы госстройнадзора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о расширении программы жилищного строительства в регионе. Арендное жилье на Ямале будут создавать за счет использования инфраструктурных облигаций.