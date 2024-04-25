В ЯНАО запустили онлайн-сервис для самопроверки застройщиков

26 апреля 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Застройщики Ямала смогут самостоятельно оценить готовность объектов к госпроверкам Фото: Анна Майорова © URA.RU Специалисты ямальского госстройнадзора разработали новый онлайн-сервис для застройщиков региона. Нововведение позволит протестировать готовность объектов к настоящим проверкам, — рассказали в telegram-канале «Строим Ямал». «По результатам прохождения теста застройщик получит выводы и рекомендации о дальнейших действиях для успешного завершения строительства объекта», — говориться в материале. Тест можно пройти на официальном сайте службы госстройнадзора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о расширении программы жилищного строительства в регионе. Арендное жилье на Ямале будут создавать за счет использования инфраструктурных облигаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты ямальского госстройнадзора разработали новый онлайн-сервис для застройщиков региона. Нововведение позволит протестировать готовность объектов к настоящим проверкам, — рассказали в telegram-канале «Строим Ямал». «По результатам прохождения теста застройщик получит выводы и рекомендации о дальнейших действиях для успешного завершения строительства объекта», — говориться в материале. Тест можно пройти на официальном сайте службы госстройнадзора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о расширении программы жилищного строительства в регионе. Арендное жилье на Ямале будут создавать за счет использования инфраструктурных облигаций.