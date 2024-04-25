Потенциальный спикер думы Салехарда начал пиар-кампанию с проверки работы мэрии

26 апреля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Иван Новицкий вышел на улицу с ледобуром, чтобы замерить толщину снега Фото: Николай Бастриков © URA.RU Участник праймериз «Единой России» Иван Новицкий вышел на улицы столицы Ямала с ледобуром (инструмент для бурения лунок во льду — прим. URA.RU). Возможный кандидат на место спикера Салехардской думы решил проверить уровень снега и наледи, о чем он сообщил, записав обращение в социальных сетях. «Если вы столкнулись с подобными ситуациями — наледь, нечищеный снег, не посыпанные подходные пути к социальным учреждениям, — обращайтесь к нам. Постараемся в оперативном порядке решить все возникшие вопросы», — призвал граждан Иван Новицкий, в видеообращении к жителям Салехарда, которое опубликовали в telegram-канале реготделения «Народного фронта». Иван Новицкий является лидером ямальского реготделения «Народного фронта». На предстоящих выборах он, по прогнозам источников агентства, станет одним из главных претендентов на место председателя столичной гордумы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник праймериз «Единой России» Иван Новицкий вышел на улицы столицы Ямала с ледобуром (инструмент для бурения лунок во льду — прим. URA.RU). Возможный кандидат на место спикера Салехардской думы решил проверить уровень снега и наледи, о чем он сообщил, записав обращение в социальных сетях. «Если вы столкнулись с подобными ситуациями — наледь, нечищеный снег, не посыпанные подходные пути к социальным учреждениям, — обращайтесь к нам. Постараемся в оперативном порядке решить все возникшие вопросы», — призвал граждан Иван Новицкий, в видеообращении к жителям Салехарда, которое опубликовали в telegram-канале реготделения «Народного фронта». Иван Новицкий является лидером ямальского реготделения «Народного фронта». На предстоящих выборах он, по прогнозам источников агентства, станет одним из главных претендентов на место председателя столичной гордумы.