Потенциальный спикер думы Салехарда начал пиар-кампанию с проверки работы мэрии

Участник праймериз «Единой России» Иван Новицкий вышел на улицы столицы Ямала с ледобуром (инструмент для бурения лунок во льду — прим. URA.RU). Возможный кандидат на место спикера Салехардской думы решил проверить уровень снега и наледи, о чем он сообщил, записав обращение в социальных сетях.
«Если вы столкнулись с подобными ситуациями — наледь, нечищеный снег, не посыпанные подходные пути к социальным учреждениям, — обращайтесь к нам. Постараемся в оперативном порядке решить все возникшие вопросы», — призвал граждан Иван Новицкий, в видеообращении к жителям Салехарда, которое опубликовали в telegram-канале реготделения «Народного фронта».
Иван Новицкий является лидером ямальского реготделения «Народного фронта». На предстоящих выборах он, по прогнозам источников агентства, станет одним из главных претендентов на место председателя столичной гордумы.
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Участник праймериз «Единой России» Иван Новицкий вышел на улицы столицы Ямала с ледобуром (инструмент для бурения лунок во льду — прим. URA.RU). Возможный кандидат на место спикера Салехардской думы решил проверить уровень снега и наледи, о чем он сообщил, записав обращение в социальных сетях. «Если вы столкнулись с подобными ситуациями — наледь, нечищеный снег, не посыпанные подходные пути к социальным учреждениям, — обращайтесь к нам. Постараемся в оперативном порядке решить все возникшие вопросы», — призвал граждан Иван Новицкий, в видеообращении к жителям Салехарда, которое опубликовали в telegram-канале реготделения «Народного фронта». Иван Новицкий является лидером ямальского реготделения «Народного фронта». На предстоящих выборах он, по прогнозам источников агентства, станет одним из главных претендентов на место председателя столичной гордумы.