Росгвардия задержала курганца, громившего колуном магазин ради выпивки

Курганец пытался колуном сломать кирпичную стену магазина Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Куртамышском округе (Курганская область) вынесли приговор за попытку кражи алкоголя из магазина. Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии, когда колуном ломал стену торговой организации. Суд признал вину задержанного и отправил его в колонию, сообщает сайт районной организации.

«Гражданин Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения <…> с целью незаконного проникновения в магазин <…> принесенным с собой колуном стал разрушать стену, смежную с торговым залом магазина», — пишет пресс-служба суда. Попытку кражи остановили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Суд за попытку кражи с незаконным проникновением отправил мужчину в колонию строгого режима.

Инцидент случился в марте. Оставшись без спиртного, выпивоха взял колун и пошел на дело. Он сбил замок в соседнем с магазином здании, а затем стал громить колуном кирпичную кладку. Полицейские задержали его на месте преступления.

Суд признал вину мужчины и дал ему два года колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский грабитель отказался работать на воле по решению суда. Отказ от обязательных работ заставил суд определить нарушителя отбывать срок в колонии-поселении.