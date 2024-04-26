Росгвардия задержала курганца, громившего колуном магазин ради выпивки

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Аварийный дом на Максима Горького, 99. Тюмень, разрушение, кирпичная кладка, аварийная стена
Курганец пытался колуном сломать кирпичную стену магазина Фото:

В Куртамышском округе (Курганская область) вынесли приговор за попытку кражи алкоголя из магазина. Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии, когда колуном ломал стену торговой организации. Суд признал вину задержанного и отправил его в колонию, сообщает сайт районной организации.

«Гражданин Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения <…> с целью незаконного проникновения в магазин <…> принесенным с собой колуном стал разрушать стену, смежную с торговым залом магазина», — пишет пресс-служба суда. Попытку кражи остановили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Суд за попытку кражи с незаконным проникновением отправил мужчину в колонию строгого режима.

Инцидент случился в марте. Оставшись без спиртного, выпивоха взял колун и пошел на дело. Он сбил замок в соседнем с магазином здании, а затем стал громить колуном кирпичную кладку. Полицейские задержали его на месте преступления.

Суд признал вину мужчины и дал ему два года колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский грабитель отказался работать на воле по решению суда. Отказ от обязательных работ заставил суд определить нарушителя отбывать срок в колонии-поселении.

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В Куртамышском округе (Курганская область) вынесли приговор за попытку кражи алкоголя из магазина. Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии, когда колуном ломал стену торговой организации. Суд признал вину задержанного и отправил его в колонию, сообщает сайт районной организации. «Гражданин Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения <…> с целью незаконного проникновения в магазин <…> принесенным с собой колуном стал разрушать стену, смежную с торговым залом магазина», — пишет пресс-служба суда. Попытку кражи остановили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Суд за попытку кражи с незаконным проникновением отправил мужчину в колонию строгого режима. Инцидент случился в марте. Оставшись без спиртного, выпивоха взял колун и пошел на дело. Он сбил замок в соседнем с магазином здании, а затем стал громить колуном кирпичную кладку. Полицейские задержали его на месте преступления. Суд признал вину мужчины и дал ему два года колонии. Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что курганский грабитель отказался работать на воле по решению суда. Отказ от обязательных работ заставил суд определить нарушителя отбывать срок в колонии-поселении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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