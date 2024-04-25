Осужденный курганец предпочел сесть в колонию, чтобы не работать на воле

25 апреля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Курганец выбрал колонию вместо обязательных работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Притобольного округа (Курганская область) предпочел отправиться в колонию, отказавшись проходить обязательные работы по месту жительства. Об этом информирует сайт Притобольного районного суда. «Допустил без уважительной причины восемь прогулов. В своем объяснении [курганец] подтвердил факты прогулов, указав, что отбывать обязательные работы не желает — лучше отбудет наказание в местах лишения свободы», — рассказали в суде. Суд отправил мужчину отбывать наказание в колонию-поселение. Решение пришлось принять после заявления представителей уголовно-исполнительной инспекции. Мужчина, совершивший грабеж, был приговорен к 240 часам обязательных работ. Однако в администрацию он не пришел и работать на воле отказался. Суд прислушался к мнению осужденного и направил его в колонию-поселение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Притобольного округа (Курганская область) предпочел отправиться в колонию, отказавшись проходить обязательные работы по месту жительства. Об этом информирует сайт Притобольного районного суда. «Допустил без уважительной причины восемь прогулов. В своем объяснении [курганец] подтвердил факты прогулов, указав, что отбывать обязательные работы не желает — лучше отбудет наказание в местах лишения свободы», — рассказали в суде. Суд отправил мужчину отбывать наказание в колонию-поселение. Решение пришлось принять после заявления представителей уголовно-исполнительной инспекции. Мужчина, совершивший грабеж, был приговорен к 240 часам обязательных работ. Однако в администрацию он не пришел и работать на воле отказался. Суд прислушался к мнению осужденного и направил его в колонию-поселение.