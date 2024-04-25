Осужденный курганец предпочел сесть в колонию, чтобы не работать на воле

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Владислав Рябухин отправляется в колонию-поселение в Решетах, Свердловская область, ворота, колючая проволока, зона, проход закрыт, закрытая территория, колония, тюрьма, проезд запрещен, герб россии, место заключения, забор
Курганец выбрал колонию вместо обязательных работ Фото:

Житель Притобольного округа (Курганская область) предпочел отправиться в колонию, отказавшись проходить обязательные работы по месту жительства. Об этом информирует сайт Притобольного районного суда.

«Допустил без уважительной причины восемь прогулов. В своем объяснении [курганец] подтвердил факты прогулов, указав, что отбывать обязательные работы не желает — лучше отбудет наказание в местах лишения свободы», — рассказали в суде. Суд отправил мужчину отбывать наказание в колонию-поселение.

Решение пришлось принять после заявления представителей уголовно-исполнительной инспекции. Мужчина, совершивший грабеж, был приговорен к 240 часам обязательных работ. Однако в администрацию он не пришел и работать на воле отказался. Суд прислушался к мнению осужденного и направил его в колонию-поселение.

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Житель Притобольного округа (Курганская область) предпочел отправиться в колонию, отказавшись проходить обязательные работы по месту жительства. Об этом информирует сайт Притобольного районного суда. «Допустил без уважительной причины восемь прогулов. В своем объяснении [курганец] подтвердил факты прогулов, указав, что отбывать обязательные работы не желает — лучше отбудет наказание в местах лишения свободы», — рассказали в суде. Суд отправил мужчину отбывать наказание в колонию-поселение. Решение пришлось принять после заявления представителей уголовно-исполнительной инспекции. Мужчина, совершивший грабеж, был приговорен к 240 часам обязательных работ. Однако в администрацию он не пришел и работать на воле отказался. Суд прислушался к мнению осужденного и направил его в колонию-поселение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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