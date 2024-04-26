В Белозерском округе Курганской области, где до сих пор наблюдается прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению дамбы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Территория расположена примерно в 50 километрах от Кургана вниз по течению Тобола.
«Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, оказавшемуся в зоне подтопления. В Белозерском округе до сих пор происходит прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению тела дамбы и круглосуточное окарауливание ее состояния», — написано в telegram-канале ведомства.
Спасатели продолжают наблюдать за паводковой обстановкой при помощи вертолета МИ-8 и беспилотных аппаратов. В округе из-за угрозы подтопления эвакуируют жителей. О главных событиях прошедшего дня вы можете узнать из материала URA.RU.
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В Белозерском округе Курганской области, где до сих пор наблюдается прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению дамбы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Территория расположена примерно в 50 километрах от Кургана вниз по течению Тобола. «Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, оказавшемуся в зоне подтопления. В Белозерском округе до сих пор происходит прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению тела дамбы и круглосуточное окарауливание ее состояния», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели продолжают наблюдать за паводковой обстановкой при помощи вертолета МИ-8 и беспилотных аппаратов. В округе из-за угрозы подтопления эвакуируют жителей. О главных событиях прошедшего дня вы можете узнать из материала URA.RU.