Спасатели увеличивают дамбу в Белозерском округе, куда движется вода из Кургана. Видео

26 апреля 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

В муниципалитете ежедневно отсыпают и укрепляют дамбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Белозерском округе Курганской области, где до сих пор наблюдается прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению дамбы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Территория расположена примерно в 50 километрах от Кургана вниз по течению Тобола. «Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, оказавшемуся в зоне подтопления. В Белозерском округе до сих пор происходит прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению тела дамбы и круглосуточное окарауливание ее состояния», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели продолжают наблюдать за паводковой обстановкой при помощи вертолета МИ-8 и беспилотных аппаратов. В округе из-за угрозы подтопления эвакуируют жителей. О главных событиях прошедшего дня вы можете узнать из материала URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белозерском округе Курганской области, где до сих пор наблюдается прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению дамбы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Территория расположена примерно в 50 километрах от Кургана вниз по течению Тобола. «Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, оказавшемуся в зоне подтопления. В Белозерском округе до сих пор происходит прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению тела дамбы и круглосуточное окарауливание ее состояния», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели продолжают наблюдать за паводковой обстановкой при помощи вертолета МИ-8 и беспилотных аппаратов. В округе из-за угрозы подтопления эвакуируют жителей. О главных событиях прошедшего дня вы можете узнать из материала URA.RU.