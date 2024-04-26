Спасатели увеличивают дамбу в Белозерском округе, куда движется вода из Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок, Абатское. Ишимский район . Тюмень , половодье, дамба, укрепление, наводнение, потоп, разлив
В муниципалитете ежедневно отсыпают и укрепляют дамбы Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Белозерском округе Курганской области, где до сих пор наблюдается прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению дамбы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Территория расположена примерно в 50 километрах от Кургана вниз по течению Тобола.

«Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, оказавшемуся в зоне подтопления. В Белозерском округе до сих пор происходит прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению тела дамбы и круглосуточное окарауливание ее состояния», — написано в telegram-канале ведомства.

Спасатели продолжают наблюдать за паводковой обстановкой при помощи вертолета МИ-8 и беспилотных аппаратов. В округе из-за угрозы подтопления эвакуируют жителей. О главных событиях прошедшего дня вы можете узнать из материала URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белозерском округе Курганской области, где до сих пор наблюдается прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению дамбы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Территория расположена примерно в 50 километрах от Кургана вниз по течению Тобола. «Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, оказавшемуся в зоне подтопления. В Белозерском округе до сих пор происходит прирост уровня воды в реке, проводятся работы по увеличению тела дамбы и круглосуточное окарауливание ее состояния», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели продолжают наблюдать за паводковой обстановкой при помощи вертолета МИ-8 и беспилотных аппаратов. В округе из-за угрозы подтопления эвакуируют жителей. О главных событиях прошедшего дня вы можете узнать из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...