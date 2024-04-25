25 апреля 2024

Сотрудники МЧС эвакуировали детей из отрезанного водой курганского села. Видео

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Микрорайон Глинки. Наводнение. Курган
Спасатели МЧС эвакуировали детей из затопленного села Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники МЧС эвакуировали детей из отрезанного водой села Боровское под Курганом. Их спасатели вывезли на надувной лодке и передали родителям. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства региона.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали на плавсредстве из отрезанного водой села Боровское детей. Ребята гостили у бабушки с дедушкой, пока их школа в селе Белозерское временно не работала. Теперь учебный процесс возобновился, и чтобы вернуться к урокам и родителям, потребовалась помощь спасателей», — сообщили в ведомстве.

Также спасатели продолжают укреплять дамбу, занимаются оповещением и превентивной эвакуацией населения. В деревню Гагарье, которая из-за перелива воды через дорогу осталась без электричества, сотрудники МЧС доставили горюче-смазочные материалы для генераторов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области число затопленных домов и дач выросло на тысячи. По данным МЧС на 26 апреля, подтопленными остаются 2106 жилых и 6849 дачных домов. актуальная информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства.

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Сотрудники МЧС эвакуировали детей из отрезанного водой села Боровское под Курганом. Их спасатели вывезли на надувной лодке и передали родителям. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства региона. «Сотрудники МЧС России эвакуировали на плавсредстве из отрезанного водой села Боровское детей. Ребята гостили у бабушки с дедушкой, пока их школа в селе Белозерское временно не работала. Теперь учебный процесс возобновился, и чтобы вернуться к урокам и родителям, потребовалась помощь спасателей», — сообщили в ведомстве. Также спасатели продолжают укреплять дамбу, занимаются оповещением и превентивной эвакуацией населения. В деревню Гагарье, которая из-за перелива воды через дорогу осталась без электричества, сотрудники МЧС доставили горюче-смазочные материалы для генераторов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области число затопленных домов и дач выросло на тысячи. По данным МЧС на 26 апреля, подтопленными остаются 2106 жилых и 6849 дачных домов. актуальная информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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