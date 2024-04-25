Сотрудники МЧС эвакуировали детей из отрезанного водой курганского села. Видео

26 апреля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Спасатели МЧС эвакуировали детей из затопленного села Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники МЧС эвакуировали детей из отрезанного водой села Боровское под Курганом. Их спасатели вывезли на надувной лодке и передали родителям. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства региона. «Сотрудники МЧС России эвакуировали на плавсредстве из отрезанного водой села Боровское детей. Ребята гостили у бабушки с дедушкой, пока их школа в селе Белозерское временно не работала. Теперь учебный процесс возобновился, и чтобы вернуться к урокам и родителям, потребовалась помощь спасателей», — сообщили в ведомстве. Также спасатели продолжают укреплять дамбу, занимаются оповещением и превентивной эвакуацией населения. В деревню Гагарье, которая из-за перелива воды через дорогу осталась без электричества, сотрудники МЧС доставили горюче-смазочные материалы для генераторов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области число затопленных домов и дач выросло на тысячи. По данным МЧС на 26 апреля, подтопленными остаются 2106 жилых и 6849 дачных домов. актуальная информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС эвакуировали детей из отрезанного водой села Боровское под Курганом. Их спасатели вывезли на надувной лодке и передали родителям. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства региона. «Сотрудники МЧС России эвакуировали на плавсредстве из отрезанного водой села Боровское детей. Ребята гостили у бабушки с дедушкой, пока их школа в селе Белозерское временно не работала. Теперь учебный процесс возобновился, и чтобы вернуться к урокам и родителям, потребовалась помощь спасателей», — сообщили в ведомстве. Также спасатели продолжают укреплять дамбу, занимаются оповещением и превентивной эвакуацией населения. В деревню Гагарье, которая из-за перелива воды через дорогу осталась без электричества, сотрудники МЧС доставили горюче-смазочные материалы для генераторов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области число затопленных домов и дач выросло на тысячи. По данным МЧС на 26 апреля, подтопленными остаются 2106 жилых и 6849 дачных домов. актуальная информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства.