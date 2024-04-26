Курганский завод буровых установок за год потерял 65% прибыли

27 апреля 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Основной вид деятельности компания — ремонт машин и спецоборудования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прибыль компании «Буровые установки Кургана» (завод «БУК») по итогу 2023 год сократилась на 2,5 млн рублей (-65%). Эти данные содержатся в финансовом отчете предприятия. «Чистая прибыль „БУК“ в 2023 году — 1,4 млн рублей (уменьшилась на 2,5 млн в сравнении с прошлогодними показателями). Доходы завода составили 433,5 млн рублей (+114,1 млн за год), расходы — 432,2 млн рублей (+116,6 млн)», — указано на портале СБИС. Редакция URA.RU обратилась в компанию за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается. Финансовые аналитики предрекали заводу рост всех показателей в отчетном периоде. ООО специализируется на выпуске буровых установок грузоподъемностью в 225 тонн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прибыль компании «Буровые установки Кургана» (завод «БУК») по итогу 2023 год сократилась на 2,5 млн рублей (-65%). Эти данные содержатся в финансовом отчете предприятия. «Чистая прибыль „БУК“ в 2023 году — 1,4 млн рублей (уменьшилась на 2,5 млн в сравнении с прошлогодними показателями). Доходы завода составили 433,5 млн рублей (+114,1 млн за год), расходы — 432,2 млн рублей (+116,6 млн)», — указано на портале СБИС. Редакция URA.RU обратилась в компанию за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается. Финансовые аналитики предрекали заводу рост всех показателей в отчетном периоде. ООО специализируется на выпуске буровых установок грузоподъемностью в 225 тонн.