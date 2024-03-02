Курганский завод буровых установок за год увеличил прибыль на 221%

Компания «Буровые установки Кургана» (завод «БУК») смогла за год увеличить прибыль на 221%. Доходы завода также выросли. Эта информация содержится в финансовом отчете сервиса «СБИС».
«В 2022 году доходы „БУК“ — 319,4 млн рублей (увеличение на 66% по сравнению с прошлогодними показателями). Расходы составили 315,5 млн (рост на 65%). Чистая прибыль компании — 3,9 млн рублей (увеличение на 221%)», — указано в отчетной документации.
Согласно прогнозу сервиса, курганский производитель по итогу 2023 года продемонстрирует рост всех показателей. Корреспондент URA.RU обратился в компанию за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
«БУК» специализируется на выпуске буровых установок грузоподъемностью в 225 тонн. В 2022 году завод, входящий в группу компаний «SLC», получил господдержку в размере двух миллионов рублей на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. В марте 2024 года представители компании объявили о реконструкции основного производственного корпуса. На эти цели будет потрачено более млрд рублей. В планах — создать 550 рабочих мест.
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