Курганский завод буровых установок за год увеличил прибыль на 221%

03 марта 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Основным видом деятельности компании является ремонт машин и спецоборудования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «Буровые установки Кургана» (завод «БУК») смогла за год увеличить прибыль на 221%. Доходы завода также выросли. Эта информация содержится в финансовом отчете сервиса «СБИС». «В 2022 году доходы „БУК“ — 319,4 млн рублей (увеличение на 66% по сравнению с прошлогодними показателями). Расходы составили 315,5 млн (рост на 65%). Чистая прибыль компании — 3,9 млн рублей (увеличение на 221%)», — указано в отчетной документации. Согласно прогнозу сервиса, курганский производитель по итогу 2023 года продемонстрирует рост всех показателей. Корреспондент URA.RU обратился в компанию за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается. «БУК» специализируется на выпуске буровых установок грузоподъемностью в 225 тонн. В 2022 году завод, входящий в группу компаний «SLC», получил господдержку в размере двух миллионов рублей на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. В марте 2024 года представители компании объявили о реконструкции основного производственного корпуса. На эти цели будет потрачено более млрд рублей. В планах — создать 550 рабочих мест.

Компания «Буровые установки Кургана» (завод «БУК») смогла за год увеличить прибыль на 221%. Доходы завода также выросли. Эта информация содержится в финансовом отчете сервиса «СБИС». «В 2022 году доходы „БУК“ — 319,4 млн рублей (увеличение на 66% по сравнению с прошлогодними показателями). Расходы составили 315,5 млн (рост на 65%). Чистая прибыль компании — 3,9 млн рублей (увеличение на 221%)», — указано в отчетной документации. Согласно прогнозу сервиса, курганский производитель по итогу 2023 года продемонстрирует рост всех показателей. Корреспондент URA.RU обратился в компанию за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается. «БУК» специализируется на выпуске буровых установок грузоподъемностью в 225 тонн. В 2022 году завод, входящий в группу компаний «SLC», получил господдержку в размере двух миллионов рублей на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. В марте 2024 года представители компании объявили о реконструкции основного производственного корпуса. На эти цели будет потрачено более млрд рублей. В планах — создать 550 рабочих мест.