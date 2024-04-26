Тюменский рыбак поймал огромного рака в местном озере. Фото

27 апреля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Пойманного тюменцем рака в шутку назвали лобстером (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Тюмени отправился на рыбалку на озеро Андреевское, и поймал там огромного рака. Своим неожиданным уловом мужчина поделился в социальных сетях. «Рыбы молчат, пока. Рак отправился к себе домой. Озеро Андреевское», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» тюменец Иван Матусевич. К посту мужчина приложил фото с добычей. Рак впечатляет своими размерами. Об этом же тюменцу написали и единомышленники по хобби. «Рак трофейный!», — отметил Иван Старостин. «Здоровый такой», — написал Иван Защихин. «Это лобстер!» — пошутил Виталий Деникаев. Ранее URA.RU писало и о других удачных выездах на рыбалку, случившихся у тюменцев. Так, в том же озере другой мужчина поймал судака весом свыше четырех килограммов. Иван Матусевич, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени отправился на рыбалку на озеро Андреевское, и поймал там огромного рака. Своим неожиданным уловом мужчина поделился в социальных сетях. «Рыбы молчат, пока. Рак отправился к себе домой. Озеро Андреевское», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» тюменец Иван Матусевич. К посту мужчина приложил фото с добычей. Рак впечатляет своими размерами. Об этом же тюменцу написали и единомышленники по хобби. «Рак трофейный!», — отметил Иван Старостин. «Здоровый такой», — написал Иван Защихин. «Это лобстер!» — пошутил Виталий Деникаев. Ранее URA.RU писало и о других удачных выездах на рыбалку, случившихся у тюменцев. Так, в том же озере другой мужчина поймал судака весом свыше четырех килограммов.