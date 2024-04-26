26 апреля 2024

Тюменский рыбак поймал огромного рака в местном озере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Раковая Ракикраб на улице Бажова. Екатеринбург, рак живой, дикий рак
Пойманного тюменцем рака в шутку назвали лобстером (архивное фото) Фото:

Житель Тюмени отправился на рыбалку на озеро Андреевское, и поймал там огромного рака. Своим неожиданным уловом мужчина поделился в социальных сетях.

«Рыбы молчат, пока. Рак отправился к себе домой. Озеро Андреевское», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» тюменец Иван Матусевич.

К посту мужчина приложил фото с добычей. Рак впечатляет своими размерами. Об этом же тюменцу написали и единомышленники по хобби.

«Рак трофейный!», — отметил Иван Старостин. «Здоровый такой», — написал Иван Защихин. «Это лобстер!» — пошутил Виталий Деникаев.

Ранее URA.RU писало и о других удачных выездах на рыбалку, случившихся у тюменцев. Так, в том же озере другой мужчина поймал судака весом свыше четырех килограммов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюмени отправился на рыбалку на озеро Андреевское, и поймал там огромного рака. Своим неожиданным уловом мужчина поделился в социальных сетях. «Рыбы молчат, пока. Рак отправился к себе домой. Озеро Андреевское», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» тюменец Иван Матусевич. К посту мужчина приложил фото с добычей. Рак впечатляет своими размерами. Об этом же тюменцу написали и единомышленники по хобби. «Рак трофейный!», — отметил Иван Старостин. «Здоровый такой», — написал Иван Защихин. «Это лобстер!» — пошутил Виталий Деникаев. Ранее URA.RU писало и о других удачных выездах на рыбалку, случившихся у тюменцев. Так, в том же озере другой мужчина поймал судака весом свыше четырех килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...