Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Житель Тюмени отправился на рыбалку на озеро Андреевское, и поймал там огромного рака. Своим неожиданным уловом мужчина поделился в социальных сетях. «Рыбы молчат, пока. Рак отправился к себе домой. Озеро Андреевское», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» тюменец Иван Матусевич. К посту мужчина приложил фото с добычей. Рак впечатляет своими размерами. Об этом же тюменцу написали и единомышленники по хобби. «Рак трофейный!», — отметил Иван Старостин. «Здоровый такой», — написал Иван Защихин. «Это лобстер!» — пошутил Виталий Деникаев. Ранее URA.RU писало и о других удачных выездах на рыбалку, случившихся у тюменцев. Так, в том же озере другой мужчина поймал судака весом свыше четырех килограммов.