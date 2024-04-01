01 апреля 2024

Рыбак поймал редкий улов в тюменском озере. Фото

В Тюмени на озере Андреевском выловили редкого судака
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, рыбак, лунка, удочка, рыбалка
Удача настигла мужчину на озере Андреевском Фото:

Тюменец поймал редкую рыбу на озере Андреевском, ему удалось выловить судака весом в 4,1 кг. Об этом он рассказал URA.RU.

«Рыбачил на озере Андреевском. Бонусом под вечер удалось вытащить судака весом в 4,1 кг. Рыба этого вида и такого размера — редкость для данного водоема», — рассказал URA.RU Роман Барболин.

Своей радостью мужчина поделился и в социальных сетях. Товарищи по хобби пошутили, что после такой информации на озере может не остаться льда, так как всем захочется заиметь такой улов.

Ранее URA.RU писало и о других интересных итогах рыбалки в Тюменской области. Так, тюменец поймал трофейных налимов в Уватском районе, причем необычным для этой рыбы способом — на удочку.

Фото:

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Тюменец поймал редкую рыбу на озере Андреевском, ему удалось выловить судака весом в 4,1 кг. Об этом он рассказал URA.RU. «Рыбачил на озере Андреевском. Бонусом под вечер удалось вытащить судака весом в 4,1 кг. Рыба этого вида и такого размера — редкость для данного водоема», — рассказал URA.RU Роман Барболин. Своей радостью мужчина поделился и в социальных сетях. Товарищи по хобби пошутили, что после такой информации на озере может не остаться льда, так как всем захочется заиметь такой улов. Ранее URA.RU писало и о других интересных итогах рыбалки в Тюменской области. Так, тюменец поймал трофейных налимов в Уватском районе, причем необычным для этой рыбы способом — на удочку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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