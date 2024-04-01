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Тюменец поймал редкую рыбу на озере Андреевском, ему удалось выловить судака весом в 4,1 кг. Об этом он рассказал URA.RU. «Рыбачил на озере Андреевском. Бонусом под вечер удалось вытащить судака весом в 4,1 кг. Рыба этого вида и такого размера — редкость для данного водоема», — рассказал URA.RU Роман Барболин. Своей радостью мужчина поделился и в социальных сетях. Товарищи по хобби пошутили, что после такой информации на озере может не остаться льда, так как всем захочется заиметь такой улов. Ранее URA.RU писало и о других интересных итогах рыбалки в Тюменской области. Так, тюменец поймал трофейных налимов в Уватском районе, причем необычным для этой рыбы способом — на удочку.