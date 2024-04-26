26 апреля 2024

Тюменцы массово получают рассылку о грозе в Тульской области. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гроза в Екатеринбурге, молния, гроза, непогода, дождь
Гроза должна прийти в Тульскую область, но предупреждают об этом тюменцев Фото:

Жители Тюмени массово начали получать смс-оповещения о непогоде в Тульской области. Скрин сообщения имеется в распоряжении редакции.

«По информации ЦГМС: гроза местами ожидается в Тульской области в ближайший час», — говорится в сообщении. Непогода, по данным МЧС, продлится до 22 вечера 27 апреля.

Ранее смс-оповещения рассылались тюменцам с призывом покинуть территории, находящиеся в зоне подтопления в Тюменской области. В селе Абатское объявлена экстренная эвакуация.

Рассылка тюменцам о непогоде в Тульской области
Рассылка тюменцам о непогоде в Тульской области

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени массово начали получать смс-оповещения о непогоде в Тульской области. Скрин сообщения имеется в распоряжении редакции. «По информации ЦГМС: гроза местами ожидается в Тульской области в ближайший час», — говорится в сообщении. Непогода, по данным МЧС, продлится до 22 вечера 27 апреля. Ранее смс-оповещения рассылались тюменцам с призывом покинуть территории, находящиеся в зоне подтопления в Тюменской области. В селе Абатское объявлена экстренная эвакуация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...