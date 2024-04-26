Гроза должна прийти в Тульскую область, но предупреждают об этом тюменцев
Жители Тюмени массово начали получать смс-оповещения о непогоде в Тульской области. Скрин сообщения имеется в распоряжении редакции.
«По информации ЦГМС: гроза местами ожидается в Тульской области в ближайший час», — говорится в сообщении. Непогода, по данным МЧС, продлится до 22 вечера 27 апреля.
Ранее смс-оповещения рассылались тюменцам с призывом покинуть территории, находящиеся в зоне подтопления в Тюменской области. В селе Абатское объявлена экстренная эвакуация.
Рассылка тюменцам о непогоде в Тульской области
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