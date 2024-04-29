29 апреля 2024
28 апреля 2024

В честь праздника в Тюмени перекроют проезд в центре города. Карта

В Тюмени 1 мая перекроют проезд на улицу Станкостроителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Дню города Курган, дорожный знак, проезд запрещен, перекрытие дороги
Движение будет остановлено с 07:00 до 12:00 Фото:

В Тюмени 1 мая на пять часов перекроют проезд в центре города — от Профсоюзной к улице Станкостроителей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В связи с проведением мероприятия к годовщине присвоения Тюмени звания „Город трудовой доблести“, 1 мая произойдет перекрытие проезда к дороге по улице Станкостроителей — от Профсоюзной до здания № 2 по улице Николая Машарова. Ограничение будет действовать с 07:00 до 12:00», — рассказали в мэрии.

Автомобилистов просят объезжать участок по Профсоюзной. Как ранее писало URA.RU, в мае 2021 года президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам, в число которых вошла и Тюмень.

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В Тюмени 1 мая на пять часов перекроют проезд в центре города — от Профсоюзной к улице Станкостроителей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с проведением мероприятия к годовщине присвоения Тюмени звания „Город трудовой доблести“, 1 мая произойдет перекрытие проезда к дороге по улице Станкостроителей — от Профсоюзной до здания № 2 по улице Николая Машарова. Ограничение будет действовать с 07:00 до 12:00», — рассказали в мэрии. Автомобилистов просят объезжать участок по Профсоюзной. Как ранее писало URA.RU, в мае 2021 года президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам, в число которых вошла и Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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