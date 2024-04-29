В Тюмени 1 мая на пять часов перекроют проезд в центре города — от Профсоюзной к улице Станкостроителей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В связи с проведением мероприятия к годовщине присвоения Тюмени звания „Город трудовой доблести“, 1 мая произойдет перекрытие проезда к дороге по улице Станкостроителей — от Профсоюзной до здания № 2 по улице Николая Машарова. Ограничение будет действовать с 07:00 до 12:00», — рассказали в мэрии.
Автомобилистов просят объезжать участок по Профсоюзной. Как ранее писало URA.RU, в мае 2021 года президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам, в число которых вошла и Тюмень.
Карта URA.RU
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюмени 1 мая на пять часов перекроют проезд в центре города — от Профсоюзной к улице Станкостроителей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с проведением мероприятия к годовщине присвоения Тюмени звания „Город трудовой доблести“, 1 мая произойдет перекрытие проезда к дороге по улице Станкостроителей — от Профсоюзной до здания № 2 по улице Николая Машарова. Ограничение будет действовать с 07:00 до 12:00», — рассказали в мэрии. Автомобилистов просят объезжать участок по Профсоюзной. Как ранее писало URA.RU, в мае 2021 года президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам, в число которых вошла и Тюмень.