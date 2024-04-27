Тюменский психиатр рассказал, как избежать стресса при ЧС

Тюменский психиатр Родяшин: нельзя поддаваться панике во время ЧС

28 апреля 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

Тюменцам посоветовали пить сладкие напитки во время ЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стресс при чрезвычайных ситуациях (ЧС) может иметь очень серьезные последствия. Чтобы их избежать, необходимо не паниковать, сконцентрироваться на дыхании и выпить сладкой воды, рекомендует главный врач Тюменской областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин. «Любая ЧС представляет собой комплекс стрессогенных факторов. Последствия их воздействия — от эмоциональных реакций до психических заболеваний. Если вы стали участником или свидетелем ЧС — не поддавайтесь панике. Необходимо выпить немного сладкого напитка и сконцентрировать внимание на дыхании», — рассказал Родяшин «Тюменской линии». Признаками стресса являются растерянность, тревога, эмоциональное и физическое напряжение, нарушения сна и навязчивые воспоминания о произошедшем. Чтобы от них отвлечься, полезно будет составить план с прописанными приоритетами своих действий. Неподготовленный человек может погибнуть в холодной воде в результате наводнения из-за весеннего паводка, поэтому эвакуироваться нужно заранее. Нужно всегда оставаться сухим, а если все-таки намок, нужно скорее оказаться в отапливаемом помещении или в автомобиле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стресс при чрезвычайных ситуациях (ЧС) может иметь очень серьезные последствия. Чтобы их избежать, необходимо не паниковать, сконцентрироваться на дыхании и выпить сладкой воды, рекомендует главный врач Тюменской областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин. «Любая ЧС представляет собой комплекс стрессогенных факторов. Последствия их воздействия — от эмоциональных реакций до психических заболеваний. Если вы стали участником или свидетелем ЧС — не поддавайтесь панике. Необходимо выпить немного сладкого напитка и сконцентрировать внимание на дыхании», — рассказал Родяшин «Тюменской линии». Признаками стресса являются растерянность, тревога, эмоциональное и физическое напряжение, нарушения сна и навязчивые воспоминания о произошедшем. Чтобы от них отвлечься, полезно будет составить план с прописанными приоритетами своих действий. Неподготовленный человек может погибнуть в холодной воде в результате наводнения из-за весеннего паводка, поэтому эвакуироваться нужно заранее. Нужно всегда оставаться сухим, а если все-таки намок, нужно скорее оказаться в отапливаемом помещении или в автомобиле.