27 апреля 2024

Тюменский психиатр рассказал, как избежать стресса при ЧС

Тюменский психиатр Родяшин: нельзя поддаваться панике во время ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
Тюменцам посоветовали пить сладкие напитки во время ЧС Фото:

Стресс при чрезвычайных ситуациях (ЧС) может иметь очень серьезные последствия. Чтобы их избежать, необходимо не паниковать, сконцентрироваться на дыхании и выпить сладкой воды, рекомендует главный врач Тюменской областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин.

«Любая ЧС представляет собой комплекс стрессогенных факторов. Последствия их воздействия — от эмоциональных реакций до психических заболеваний. Если вы стали участником или свидетелем ЧС — не поддавайтесь панике. Необходимо выпить немного сладкого напитка и сконцентрировать внимание на дыхании», — рассказал Родяшин «Тюменской линии».

Признаками стресса являются растерянность, тревога, эмоциональное и физическое напряжение, нарушения сна и навязчивые воспоминания о произошедшем. Чтобы от них отвлечься, полезно будет составить план с прописанными приоритетами своих действий.

Неподготовленный человек может погибнуть в холодной воде в результате наводнения из-за весеннего паводка, поэтому эвакуироваться нужно заранее. Нужно всегда оставаться сухим, а если все-таки намок, нужно скорее оказаться в отапливаемом помещении или в автомобиле.

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Стресс при чрезвычайных ситуациях (ЧС) может иметь очень серьезные последствия. Чтобы их избежать, необходимо не паниковать, сконцентрироваться на дыхании и выпить сладкой воды, рекомендует главный врач Тюменской областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин. «Любая ЧС представляет собой комплекс стрессогенных факторов. Последствия их воздействия — от эмоциональных реакций до психических заболеваний. Если вы стали участником или свидетелем ЧС — не поддавайтесь панике. Необходимо выпить немного сладкого напитка и сконцентрировать внимание на дыхании», — рассказал Родяшин «Тюменской линии». Признаками стресса являются растерянность, тревога, эмоциональное и физическое напряжение, нарушения сна и навязчивые воспоминания о произошедшем. Чтобы от них отвлечься, полезно будет составить план с прописанными приоритетами своих действий. Неподготовленный человек может погибнуть в холодной воде в результате наводнения из-за весеннего паводка, поэтому эвакуироваться нужно заранее. Нужно всегда оставаться сухим, а если все-таки намок, нужно скорее оказаться в отапливаемом помещении или в автомобиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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