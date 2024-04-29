Тюменская река побила еще один паводковый рекорд

В реке Ишим (Тюменская область) возле гидропоста Абатское зафиксирован новый рекорд уровня подъема воды — 1221 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе достиг 1221 см — это на 73 см выше исторического максимума. Продолжается борьба с паводком на дамбах районного центра и федеральной дороге. Стремительный подъем воды идет в Ощепковском и Назаровском поселениях», — указано в сообщении.
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В реке Ишим (Тюменская область) возле гидропоста Абатское зафиксирован новый рекорд уровня подъема воды — 1221 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе достиг 1221 см — это на 73 см выше исторического максимума. Продолжается борьба с паводком на дамбах районного центра и федеральной дороге. Стремительный подъем воды идет в Ощепковском и Назаровском поселениях», — указано в сообщении. Сообщается, что идет активная работа по выплатам жителям Абатского района, которые пострадали из-за паводка. Ранее URA.RU писало, что в Абатском районе ограничено движение большегрузов на участке федеральной трасссы Р—402 (Тюмень — Омск).