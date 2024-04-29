Тюменцам раздадут тонны бесплатного сидра на фестивале

Тюменцы попробуют сидр от 20 сидроделен
В Тюмени объявлена дата открытия фестиваля сидра, где горожане попробуют сидр на бесплатной дегустации. Информацию выложили организаторы фестиваля у себя на странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Фестиваль сидра в Тюмени 18 мая. В этом году нас ждет безлимитная дегустация и более четырех тонн сидра», — указано в сообщении.
Свои сидры представят более 20 тюменских сидроделен. На фестивале пройдут выступления музыкантов и диджеев.
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