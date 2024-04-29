Тюменцам раздадут тонны бесплатного сидра на фестивале

30 апреля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Тюменцы попробуют сидр от 20 сидроделен Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени объявлена дата открытия фестиваля сидра, где горожане попробуют сидр на бесплатной дегустации. Информацию выложили организаторы фестиваля у себя на странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Фестиваль сидра в Тюмени 18 мая. В этом году нас ждет безлимитная дегустация и более четырех тонн сидра», — указано в сообщении. Свои сидры представят более 20 тюменских сидроделен. На фестивале пройдут выступления музыкантов и диджеев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени объявлена дата открытия фестиваля сидра, где горожане попробуют сидр на бесплатной дегустации. Информацию выложили организаторы фестиваля у себя на странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Фестиваль сидра в Тюмени 18 мая. В этом году нас ждет безлимитная дегустация и более четырех тонн сидра», — указано в сообщении. Свои сидры представят более 20 тюменских сидроделен. На фестивале пройдут выступления музыкантов и диджеев.