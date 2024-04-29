29 апреля 2024

Тюменцам раздадут тонны бесплатного сидра на фестивале

© Служба новостей «URA.RU»
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NEKO Gastrobar. Тюмень, сидр
Тюменцы попробуют сидр от 20 сидроделен Фото:

В Тюмени объявлена дата открытия фестиваля сидра, где горожане попробуют сидр на бесплатной дегустации. Информацию выложили организаторы фестиваля у себя на странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Фестиваль сидра в Тюмени 18 мая. В этом году нас ждет безлимитная дегустация и более четырех тонн сидра», — указано в сообщении.

Свои сидры представят более 20 тюменских сидроделен. На фестивале пройдут выступления музыкантов и диджеев.

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В Тюмени объявлена дата открытия фестиваля сидра, где горожане попробуют сидр на бесплатной дегустации. Информацию выложили организаторы фестиваля у себя на странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Фестиваль сидра в Тюмени 18 мая. В этом году нас ждет безлимитная дегустация и более четырех тонн сидра», — указано в сообщении. Свои сидры представят более 20 тюменских сидроделен. На фестивале пройдут выступления музыкантов и диджеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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