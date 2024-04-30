30 апреля 2024

Аэропорт Кургана почти в два раза увеличил выручку и прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация ремонта здания аэропорта. Курган, аэропорт
Аэропорт Кургана увеличил выручку более чем на 107 миллионов рублей Фото:

Курганский аэропорт почти в два раза увеличил выручку и чистую прибыль по итогам 2023 года. Об этом говорится в финансовом отчете акционерного общества.

«Выручка АО „Аэропорт Курган“ за 2023 год: 284 906 000 рублей. За аналогичный период 2022 года: 177 756 000 рублей», — указано в документации, опубликованной на сервисе СБИС.

Чистая прибыль за год выросла более чем на 20 млн рублей. В 2023 году — 43,7 миллиона, в 2022 году — 23,5 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что фирма курганского экс-депутата Олега Колташова заработала больше миллиарда рублей. Также сообщалось, что маслозавод жены депутата облдумы Марата Исламова в четыре раза увеличил прибыль, а арматурный завод «Корвет» бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль на 850 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский аэропорт почти в два раза увеличил выручку и чистую прибыль по итогам 2023 года. Об этом говорится в финансовом отчете акционерного общества. «Выручка АО „Аэропорт Курган“ за 2023 год: 284 906 000 рублей. За аналогичный период 2022 года: 177 756 000 рублей», — указано в документации, опубликованной на сервисе СБИС. Чистая прибыль за год выросла более чем на 20 млн рублей. В 2023 году — 43,7 миллиона, в 2022 году — 23,5 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что фирма курганского экс-депутата Олега Колташова заработала больше миллиарда рублей. Также сообщалось, что маслозавод жены депутата облдумы Марата Исламова в четыре раза увеличил прибыль, а арматурный завод «Корвет» бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль на 850 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...