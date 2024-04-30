Экономика Бизнес Аэропорт Кургана почти в два раза увеличил выручку и прибыль 01 мая 2024 в 21:25 Размер текста - 17 + Аэропорт Кургана увеличил выручку более чем на 107 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский аэропорт почти в два раза увеличил выручку и чистую прибыль по итогам 2023 года. Об этом говорится в финансовом отчете акционерного общества. «Выручка АО „Аэропорт Курган“ за 2023 год: 284 906 000 рублей. За аналогичный период 2022 года: 177 756 000 рублей», — указано в документации, опубликованной на сервисе СБИС. Чистая прибыль за год выросла более чем на 20 млн рублей. В 2023 году — 43,7 миллиона, в 2022 году — 23,5 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что фирма курганского экс-депутата Олега Колташова заработала больше миллиарда рублей. Также сообщалось, что маслозавод жены депутата облдумы Марата Исламова в четыре раза увеличил прибыль, а арматурный завод «Корвет» бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль на 850 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курганский аэропорт почти в два раза увеличил выручку и чистую прибыль по итогам 2023 года. Об этом говорится в финансовом отчете акционерного общества. «Выручка АО „Аэропорт Курган“ за 2023 год: 284 906 000 рублей. За аналогичный период 2022 года: 177 756 000 рублей», — указано в документации, опубликованной на сервисе СБИС. Чистая прибыль за год выросла более чем на 20 млн рублей. В 2023 году — 43,7 миллиона, в 2022 году — 23,5 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что фирма курганского экс-депутата Олега Колташова заработала больше миллиарда рублей. Также сообщалось, что маслозавод жены депутата облдумы Марата Исламова в четыре раза увеличил прибыль, а арматурный завод «Корвет» бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль на 850 миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям