01 мая 2024
30 апреля 2024

Сборщикам мобильных бань в Кургане заплатят до 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Необходимо собирать бани из бруса по каркасной технологии под ключ
Необходимо собирать бани из бруса по каркасной технологии под ключ Фото:

Сборщикам мобильных бань в Кургане предложили зарплату от 40 000 до 200 000 рублей. Эта вакансия размещена на портале «Авито. Работа».

«Работа для жителей Кургана и Курганской области. Требуются сборщики мобильных бань на полный день. Обязанности: собирать бани из бруса под ключ. Зарплата: 40 — 200 тысяч рублей», — написано на сайте бесплатных объявлений.

Ранее жителям Кургана предлагали работу с зарплатой до 145 тысяч рублей в месяц. От трудоустроенных сотрудников требовалось доставлять собранные и оплаченные заказы до квартиры покупателя.

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Сборщикам мобильных бань в Кургане предложили зарплату от 40 000 до 200 000 рублей. Эта вакансия размещена на портале «Авито. Работа». «Работа для жителей Кургана и Курганской области. Требуются сборщики мобильных бань на полный день. Обязанности: собирать бани из бруса под ключ. Зарплата: 40 — 200 тысяч рублей», — написано на сайте бесплатных объявлений. Ранее жителям Кургана предлагали работу с зарплатой до 145 тысяч рублей в месяц. От трудоустроенных сотрудников требовалось доставлять собранные и оплаченные заказы до квартиры покупателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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