Общество Работа Сборщикам мобильных бань в Кургане заплатят до 200 тысяч рублей 02 мая 2024 в 06:57 Размер текста - 17 + Необходимо собирать бани из бруса по каркасной технологии под ключ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сборщикам мобильных бань в Кургане предложили зарплату от 40 000 до 200 000 рублей. Эта вакансия размещена на портале «Авито. Работа». «Работа для жителей Кургана и Курганской области. Требуются сборщики мобильных бань на полный день. Обязанности: собирать бани из бруса под ключ. Зарплата: 40 — 200 тысяч рублей», — написано на сайте бесплатных объявлений. Ранее жителям Кургана предлагали работу с зарплатой до 145 тысяч рублей в месяц. От трудоустроенных сотрудников требовалось доставлять собранные и оплаченные заказы до квартиры покупателя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сборщикам мобильных бань в Кургане предложили зарплату от 40 000 до 200 000 рублей. Эта вакансия размещена на портале «Авито. Работа». «Работа для жителей Кургана и Курганской области. Требуются сборщики мобильных бань на полный день. Обязанности: собирать бани из бруса под ключ. Зарплата: 40 — 200 тысяч рублей», — написано на сайте бесплатных объявлений. Ранее жителям Кургана предлагали работу с зарплатой до 145 тысяч рублей в месяц. От трудоустроенных сотрудников требовалось доставлять собранные и оплаченные заказы до квартиры покупателя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям