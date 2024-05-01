Сборщикам мобильных бань в Кургане заплатят до 200 тысяч рублей

Необходимо собирать бани из бруса по каркасной технологии под ключ
Сборщикам мобильных бань в Кургане предложили зарплату от 40 000 до 200 000 рублей. Эта вакансия размещена на портале «Авито. Работа».
«Работа для жителей Кургана и Курганской области. Требуются сборщики мобильных бань на полный день. Обязанности: собирать бани из бруса под ключ. Зарплата: 40 — 200 тысяч рублей», — написано на сайте бесплатных объявлений.
Ранее жителям Кургана предлагали работу с зарплатой до 145 тысяч рублей в месяц. От трудоустроенных сотрудников требовалось доставлять собранные и оплаченные заказы до квартиры покупателя.
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