Митрополит Тобольский к празднику Пасхи призвал задуматься о молодежи

04 мая 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Священнослужитель также поздравил жителей региона, пожелав им духовной радости, мира в душе и помощи Божьей в добрых делах Фото: Николай Бастриков © URA.RU Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий выступил с Пасхальным посланием к жителям Тюменской области. В нем он особенно подчеркнул, как важно уделять внимание молодежи в вопросах духовного воспитания и отметил, что все больше молодых людей приходят в православные храмы. Послание митрополита опубликовано в «Сибирской Православной газете» Тобольско-Тюменской митрополии. «Важно закладывать фундамент правильного образования и нравственного воспитания уже с детского и подросткового возраста. Особое значение в становлении гармонично развивающейся, духовно целостной личности учащегося имеет изучение предмета „Основы православной культуры“ средних учебных заведениях нашей области. Поэтому родителям очень важно сделать правильный выбор и обратиться с просьбой к руководству школы о преподавании их детям этого предмета», — говорится в послании митрополита Димитрия. Священнослужитель также поздравил жителей региона, пожелав им духовной радости, мира в душе и помощи Божьей в добрых делах. Праздник Пасхи — это воскресение Христа, которое приносит великий свет людям, сидевшим до этого во тьме, цитирует Библию митрополит в своем послании. В этот день особенно важно вспомнить о традиции святого Православия и укрепить ее в жизни русского народа. В православном календаре 4 мая 2024 года отмечается, как Великая суббота. Это погребение Христа Спасителя и сошествие его в ад, покой Бога в седьмой день творения и ожидание Воскресения Христова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий выступил с Пасхальным посланием к жителям Тюменской области. В нем он особенно подчеркнул, как важно уделять внимание молодежи в вопросах духовного воспитания и отметил, что все больше молодых людей приходят в православные храмы. Послание митрополита опубликовано в «Сибирской Православной газете» Тобольско-Тюменской митрополии. «Важно закладывать фундамент правильного образования и нравственного воспитания уже с детского и подросткового возраста. Особое значение в становлении гармонично развивающейся, духовно целостной личности учащегося имеет изучение предмета „Основы православной культуры“ средних учебных заведениях нашей области. Поэтому родителям очень важно сделать правильный выбор и обратиться с просьбой к руководству школы о преподавании их детям этого предмета», — говорится в послании митрополита Димитрия. Священнослужитель также поздравил жителей региона, пожелав им духовной радости, мира в душе и помощи Божьей в добрых делах. Праздник Пасхи — это воскресение Христа, которое приносит великий свет людям, сидевшим до этого во тьме, цитирует Библию митрополит в своем послании. В этот день особенно важно вспомнить о традиции святого Православия и укрепить ее в жизни русского народа. В православном календаре 4 мая 2024 года отмечается, как Великая суббота. Это погребение Христа Спасителя и сошествие его в ад, покой Бога в седьмой день творения и ожидание Воскресения Христова.