Тюменцы в мае налепили снеговиков. Фото

04 мая 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

В Тюмени 3 мая прошел мощный снегопад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени после мощного снегопада во дворах города стали появляться снеговики. Жители районов поделились фотографиями снежных скульптур в соцсетях. «Шло 93 февраля. Снеговики стояли под зелеными ветками. Зимой не отвели душу, значит, весной получится. Еще и завтра на улицах каток откроется, ля-по-та!» — передает telegram-канал «Темы Тюмени». Там же жители города показали кадры со своими снеговиками. На город 3 мая обрушился мощный снегопад. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега. До конца ночи 4 мая в регионе объявлено штормовое предупреждение. Фото: telegram-канал «Темы Тюмени» Фото: telegram-канал «Темы Тюмени» Фото: telegram-канал «Темы Тюмени» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени после мощного снегопада во дворах города стали появляться снеговики. Жители районов поделились фотографиями снежных скульптур в соцсетях. «Шло 93 февраля. Снеговики стояли под зелеными ветками. Зимой не отвели душу, значит, весной получится. Еще и завтра на улицах каток откроется, ля-по-та!» — передает telegram-канал «Темы Тюмени». Там же жители города показали кадры со своими снеговиками. На город 3 мая обрушился мощный снегопад. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега. До конца ночи 4 мая в регионе объявлено штормовое предупреждение.