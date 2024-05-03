03 мая 2024

Тюменцы в мае налепили снеговиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, буран, погода, снегопад, климат
В Тюмени 3 мая прошел мощный снегопад Фото:

В Тюмени после мощного снегопада во дворах города стали появляться снеговики. Жители районов поделились фотографиями снежных скульптур в соцсетях.

«Шло 93 февраля. Снеговики стояли под зелеными ветками. Зимой не отвели душу, значит, весной получится. Еще и завтра на улицах каток откроется, ля-по-та!» — передает telegram-канал «Темы Тюмени». Там же жители города показали кадры со своими снеговиками.

На город 3 мая обрушился мощный снегопад. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега. До конца ночи 4 мая в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени после мощного снегопада во дворах города стали появляться снеговики. Жители районов поделились фотографиями снежных скульптур в соцсетях. «Шло 93 февраля. Снеговики стояли под зелеными ветками. Зимой не отвели душу, значит, весной получится. Еще и завтра на улицах каток откроется, ля-по-та!» — передает telegram-канал «Темы Тюмени». Там же жители города показали кадры со своими снеговиками. На город 3 мая обрушился мощный снегопад. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега. До конца ночи 4 мая в регионе объявлено штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...