В Тюмени 3 мая прошел мощный снегопад
В Тюмени после мощного снегопада во дворах города стали появляться снеговики. Жители районов поделились фотографиями снежных скульптур в соцсетях.
«Шло 93 февраля. Снеговики стояли под зелеными ветками. Зимой не отвели душу, значит, весной получится. Еще и завтра на улицах каток откроется, ля-по-та!» — передает telegram-канал «Темы Тюмени». Там же жители города показали кадры со своими снеговиками.
На город 3 мая обрушился мощный снегопад. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега. До конца ночи 4 мая в регионе объявлено штормовое предупреждение.
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