Мужчину перевезли на безопасную территорию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области спасателям пришлось эвакуировать мужчину, который застрял на тракторе в подтопленной зоне. Эта информация размещена в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Поисково-спасательная служба эвакуировала мужчину из зоны подтопления. Он застрял на тракторе», — указано в сообщении. Где именно это произошло не раскрывается.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.

Ранее корреспонденты информационного агентства рассказывали о жителе Кургана, который пытался вывезти кошку из затопленного СНТ «Нива», но наткнулся на кусты и проткнул лодку. Мужчину и его питомца удалось спасти. Другая информация, связанная с паводковой обстановкой в регионе, размещена в нашей онлайн-трансляции.

По словам очевидец, позже трактор вызволили из западни без посторонней помощи vk.com, «Спасатели Кургана»