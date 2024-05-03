03 мая 2024

Спасатели эвакуировали курганца, застрявшего на тракторе в зоне подтопления. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация оставленных животных. Курган, эвакуация, тобол, половодье, спасатели, паводок, наводнение, потоп, курган, разлив
Мужчину перевезли на безопасную территорию (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области спасателям пришлось эвакуировать мужчину, который застрял на тракторе в подтопленной зоне. Эта информация размещена в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Поисково-спасательная служба эвакуировала мужчину из зоны подтопления. Он застрял на тракторе», — указано в сообщении. Где именно это произошло не раскрывается.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.

Ранее корреспонденты информационного агентства рассказывали о жителе Кургана, который пытался вывезти кошку из затопленного СНТ «Нива», но наткнулся на кусты и проткнул лодку. Мужчину и его питомца удалось спасти. Другая информация, связанная с паводковой обстановкой в регионе, размещена в нашей онлайн-трансляции.

https://vk.com/wall-182459502_1192
По словам очевидец, позже трактор вызволили из западни без посторонней помощи

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В Курганской области спасателям пришлось эвакуировать мужчину, который застрял на тракторе в подтопленной зоне. Эта информация размещена в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Поисково-спасательная служба эвакуировала мужчину из зоны подтопления. Он застрял на тракторе», — указано в сообщении. Где именно это произошло не раскрывается. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее корреспонденты информационного агентства рассказывали о жителе Кургана, который пытался вывезти кошку из затопленного СНТ «Нива», но наткнулся на кусты и проткнул лодку. Мужчину и его питомца удалось спасти. Другая информация, связанная с паводковой обстановкой в регионе, размещена в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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