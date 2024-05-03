В Курганской области спасателям пришлось эвакуировать мужчину, который застрял на тракторе в подтопленной зоне. Эта информация размещена в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».
«Поисково-спасательная служба эвакуировала мужчину из зоны подтопления. Он застрял на тракторе», — указано в сообщении. Где именно это произошло не раскрывается.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
Ранее корреспонденты информационного агентства рассказывали о жителе Кургана, который пытался вывезти кошку из затопленного СНТ «Нива», но наткнулся на кусты и проткнул лодку. Мужчину и его питомца удалось спасти. Другая информация, связанная с паводковой обстановкой в регионе, размещена в нашей онлайн-трансляции.
По словам очевидец, позже трактор вызволили из западни без посторонней помощи
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В Курганской области спасателям пришлось эвакуировать мужчину, который застрял на тракторе в подтопленной зоне. Эта информация размещена в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Поисково-спасательная служба эвакуировала мужчину из зоны подтопления. Он застрял на тракторе», — указано в сообщении. Где именно это произошло не раскрывается. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее корреспонденты информационного агентства рассказывали о жителе Кургана, который пытался вывезти кошку из затопленного СНТ «Нива», но наткнулся на кусты и проткнул лодку. Мужчину и его питомца удалось спасти. Другая информация, связанная с паводковой обстановкой в регионе, размещена в нашей онлайн-трансляции.