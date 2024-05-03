03 мая 2024

У жителей Тюменской области выросли зарплаты до 77 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднемесячная зарплата выросла на 17,4% за год Фото:

В Тюменской области средняя зарплата превысила 77,5 тысячи рублей. Такие данные привел Росстат.

«В Тюменской области средняя зарплата увеличилась до 77 тысяч 525 рублей», — передает данные Росстата по итогам февраля «Вслух.ру». За год среднемесячная зарплата выросла на 17,4%.

Тюменская область по уровню зарплат традиционно находится на третьем месте в УрФО. Больше начисляли работникам ЯНАО (149,9 рублей) и ХМАО (108,9 рублей).

За 2023 год зарплата жителей области выросла на 13,7%. Она составила 70,3 тысячи рублей. Реальные доходы всего населения региона равны 110,9%, по России — 104,6%. Среди вакансий, открытых в Тюмени, самой высокооплачиваемой стала позиция агента по недвижимости. Специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей.

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В Тюменской области средняя зарплата превысила 77,5 тысячи рублей. Такие данные привел Росстат. «В Тюменской области средняя зарплата увеличилась до 77 тысяч 525 рублей», — передает данные Росстата по итогам февраля «Вслух.ру». За год среднемесячная зарплата выросла на 17,4%. Тюменская область по уровню зарплат традиционно находится на третьем месте в УрФО. Больше начисляли работникам ЯНАО (149,9 рублей) и ХМАО (108,9 рублей). За 2023 год зарплата жителей области выросла на 13,7%. Она составила 70,3 тысячи рублей. Реальные доходы всего населения региона равны 110,9%, по России — 104,6%. Среди вакансий, открытых в Тюмени, самой высокооплачиваемой стала позиция агента по недвижимости. Специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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