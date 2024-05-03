Курганцам отказывают в выплатах из-за лишения родительских прав. Скрин

04 мая 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Женщине отказали в материальной помощи якобы из-за лишения родительских прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жительнице Кургана, пострадавшей от паводка, отказали в выплатах якобы из-за лишения родительских прав. Об этом написала в соцсетях Елена Лихачева. «Спасибо. Вместо выплат вы лишили меня родительских прав», — написала Лихачева в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В документе, опубликованном в посте, указано, что решение об отказе в единовременной выплате принято, так как заявитель лишен или имеет ограничение родительских прав в отношении ребенка, указанного в заявлении. В пресс-службе мэрии Кургана объяснили, что если пришел отказ в выплатах на детей из-за лишения родительских прав, то следует обратиться на горячую линию 42-88-02. «Мы доработаем адресно. Если ваш дом был затоплен, вы не останетесь без поддержки, и каждая ситуация будет отработана в индивидуальном порядке», — приводят слова замглавы города, директора департамента соцполитики Юлии Гурьяновой в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что жители села Менщиково требуют от властей справедливости при назначении выплат пострадавшим от наводнения. Сельчане сообщили, что власти Кетовского округа внесли поправки в постановление, которые мешают многим жителям получить материальную помощь. Женщине отказали в единовременной выплате из-за лишения или ограничения родительских прав Скрин: Елена Лихачева, группа «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Кургана, пострадавшей от паводка, отказали в выплатах якобы из-за лишения родительских прав. Об этом написала в соцсетях Елена Лихачева. «Спасибо. Вместо выплат вы лишили меня родительских прав», — написала Лихачева в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В документе, опубликованном в посте, указано, что решение об отказе в единовременной выплате принято, так как заявитель лишен или имеет ограничение родительских прав в отношении ребенка, указанного в заявлении. В пресс-службе мэрии Кургана объяснили, что если пришел отказ в выплатах на детей из-за лишения родительских прав, то следует обратиться на горячую линию 42-88-02. «Мы доработаем адресно. Если ваш дом был затоплен, вы не останетесь без поддержки, и каждая ситуация будет отработана в индивидуальном порядке», — приводят слова замглавы города, директора департамента соцполитики Юлии Гурьяновой в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что жители села Менщиково требуют от властей справедливости при назначении выплат пострадавшим от наводнения. Сельчане сообщили, что власти Кетовского округа внесли поправки в постановление, которые мешают многим жителям получить материальную помощь.