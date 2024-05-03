Курганцы требуют справедливости при выплатах пострадавшим от паводка

Жители Кетовского округа требуют компенсаций из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Жители села Менщиково (Кетовский округ), которое находится недалеко от Кургана, требуют от властей справедливости при назначении выплат пострадавшим от наводнения. Сельчане написали коллективное обращение главе округа Олегу Язовских, под которым поставили подписи больше ста человек. Об этом URA.RU рассказали сами жители, приславшие в редакцию копию документа.

«Власти Кетовского округа внесли поправки в постановление, которые мешают многим сельчанам, чьи условия жизни были нарушены в зоне ЧС из-за паводка, получить материальную помощь — 10 тысяч рублей. Считаем, что единовременную выплату должны получить все жители Менщиково, поскольку люди выживали без электричества, отопления, газа и транспортного сообщения», — говорится в обращении курганцев.

Постановление мэрии Кетовского округа №1005 от 19 апреля 2024 года обусловило выделение матпомощи только тем жителям, чьи дома были подтоплены. Таким образом, граждане, дома которых не затопило, но условия жизнедеятельности были нарушены из-за ЧС, оказались лишены выплаты в 10 тысяч рублей, отмечается в документе.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос главе Кетовского округа по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что 89 тысяч сотрудников бюджетной сферы в регионе получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в первой половине мая. Выплаты получат все работники медицинских и образовательных учреждений, социальной защиты населения, спорта, культуры и других бюджетных организаций.