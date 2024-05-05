Зеленский: у Бога на плече шеврон с украинским флагом

05 мая 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам на Пасху Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения на Пасху позволил себе сказать, что Бог носит шеврон с украинским флагом. Его выступление состоялось в храме Святой Софии в Киеве. «И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина». Также президент назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века». Россия начала спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Также одна из целей СВО — прекратить угнетение мирных жителей Донбасса со стороны киевских властей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения на Пасху позволил себе сказать, что Бог носит шеврон с украинским флагом. Его выступление состоялось в храме Святой Софии в Киеве. «И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина». Также президент назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века». Россия начала спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Также одна из целей СВО — прекратить угнетение мирных жителей Донбасса со стороны киевских властей.