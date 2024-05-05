Зеленский: у Бога на плече шеврон с украинским флагом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам на Пасху Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения на Пасху позволил себе сказать, что Бог носит шеврон с украинским флагом. Его выступление состоялось в храме Святой Софии в Киеве.

«И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина». Также президент назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

Россия начала спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Также одна из целей СВО — прекратить угнетение мирных жителей Донбасса со стороны киевских властей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения на Пасху позволил себе сказать, что Бог носит шеврон с украинским флагом. Его выступление состоялось в храме Святой Софии в Киеве. «И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина». Также президент назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века». Россия начала спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Также одна из целей СВО — прекратить угнетение мирных жителей Донбасса со стороны киевских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...