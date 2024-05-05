Лавров: на встрече в Швейцарии по Украине некоторые страны займут сторону России

05 мая 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

Лавров предупредил о бессмысленности встречи в Швейцарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встречу по Украине в Швейцарии, которая пройдет летом, многие страны придут только ради того, чтобы донести идею о бессмысленности договариваться по конфликту без участия России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Некоторые участвуют. Однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов», — сказал Лавров в интервью телеканалу «АТВ». Предстоящая встреча по Украине в Швейцарии, назначенная на 15—16 июня, проходит без участия России, что вызывает у дипломатов сомнения в ее эффективности и целесообразности. По мнению российских официальных лиц, такие переговоры без включения ключевого игрока, каким является Россия, не могут привести к реальным результатам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На встречу по Украине в Швейцарии, которая пройдет летом, многие страны придут только ради того, чтобы донести идею о бессмысленности договариваться по конфликту без участия России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Некоторые участвуют. Однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов», — сказал Лавров в интервью телеканалу «АТВ». Предстоящая встреча по Украине в Швейцарии, назначенная на 15—16 июня, проходит без участия России, что вызывает у дипломатов сомнения в ее эффективности и целесообразности. По мнению российских официальных лиц, такие переговоры без включения ключевого игрока, каким является Россия, не могут привести к реальным результатам.