Лавров: на встрече в Швейцарии по Украине некоторые страны займут сторону России

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров предупредил о бессмысленности встречи в Швейцарии Фото:

На встречу по Украине в Швейцарии, которая пройдет летом, многие страны придут только ради того, чтобы донести идею о бессмысленности договариваться по конфликту без участия России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Некоторые участвуют. Однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов», — сказал Лавров в интервью телеканалу «АТВ».

Предстоящая встреча по Украине в Швейцарии, назначенная на 15—16 июня, проходит без участия России, что вызывает у дипломатов сомнения в ее эффективности и целесообразности. По мнению российских официальных лиц, такие переговоры без включения ключевого игрока, каким является Россия, не могут привести к реальным результатам.

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На встречу по Украине в Швейцарии, которая пройдет летом, многие страны придут только ради того, чтобы донести идею о бессмысленности договариваться по конфликту без участия России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Некоторые участвуют. Однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов», — сказал Лавров в интервью телеканалу «АТВ». Предстоящая встреча по Украине в Швейцарии, назначенная на 15—16 июня, проходит без участия России, что вызывает у дипломатов сомнения в ее эффективности и целесообразности. По мнению российских официальных лиц, такие переговоры без включения ключевого игрока, каким является Россия, не могут привести к реальным результатам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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