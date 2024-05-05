На встречу по Украине в Швейцарии, которая пройдет летом, многие страны придут только ради того, чтобы донести идею о бессмысленности договариваться по конфликту без участия России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Некоторые участвуют. Однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов», — сказал Лавров в интервью телеканалу «АТВ».
Предстоящая встреча по Украине в Швейцарии, назначенная на 15—16 июня, проходит без участия России, что вызывает у дипломатов сомнения в ее эффективности и целесообразности. По мнению российских официальных лиц, такие переговоры без включения ключевого игрока, каким является Россия, не могут привести к реальным результатам.
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