05 мая 2024

В тюменских селах строят двойные дамбы из-за поднятия уровня воды в Тоболе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана. Курган , дамба, набережная реки тобол, мешки с песком
Рядом с действующей насыпью строят еще одну, более высокую (архивное фото) Фото:
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В деревне Пономарева (Заводоуковский район Тюменской области) из-за поднятия уровня воды в реке Тобол принято решение строить вторую насыпь для защиты населенного пункта. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. Аналогичная ситуация складывается в селе Новолыбаево.

«Вода в Тоболе продолжает прибывать в Заводоуковском городском округе. За прошлые сутки — до +25 см. Напряженная ситуация складывается в деревне Пономарева. Чтобы вода не перелилась через временную насыпь, ее уровень повышают мешками с грунтом. Ликвидируют протечки. Но река поднимается, поэтому решили параллельно рядом возвести новую насыпь. Выше на метр и прочнее», — рассказал Александр Моор.

По его словам, также с паводком борются в селе Новолыбаево. В зонах вероятного подтопления заранее проводилась эвакуация населения. Сейчас вода отрезала три населенных пункта, затоплено несколько участков дорог. Рассматривается вопрос открытия лодочной переправы.

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В деревне Пономарева (Заводоуковский район Тюменской области) из-за поднятия уровня воды в реке Тобол принято решение строить вторую насыпь для защиты населенного пункта. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. Аналогичная ситуация складывается в селе Новолыбаево. «Вода в Тоболе продолжает прибывать в Заводоуковском городском округе. За прошлые сутки — до +25 см. Напряженная ситуация складывается в деревне Пономарева. Чтобы вода не перелилась через временную насыпь, ее уровень повышают мешками с грунтом. Ликвидируют протечки. Но река поднимается, поэтому решили параллельно рядом возвести новую насыпь. Выше на метр и прочнее», — рассказал Александр Моор. По его словам, также с паводком борются в селе Новолыбаево. В зонах вероятного подтопления заранее проводилась эвакуация населения. Сейчас вода отрезала три населенных пункта, затоплено несколько участков дорог. Рассматривается вопрос открытия лодочной переправы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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