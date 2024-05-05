В тюменских селах строят двойные дамбы из-за поднятия уровня воды в Тоболе

06 мая 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Рядом с действующей насыпью строят еще одну, более высокую (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В деревне Пономарева (Заводоуковский район Тюменской области) из-за поднятия уровня воды в реке Тобол принято решение строить вторую насыпь для защиты населенного пункта. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. Аналогичная ситуация складывается в селе Новолыбаево. «Вода в Тоболе продолжает прибывать в Заводоуковском городском округе. За прошлые сутки — до +25 см. Напряженная ситуация складывается в деревне Пономарева. Чтобы вода не перелилась через временную насыпь, ее уровень повышают мешками с грунтом. Ликвидируют протечки. Но река поднимается, поэтому решили параллельно рядом возвести новую насыпь. Выше на метр и прочнее», — рассказал Александр Моор. По его словам, также с паводком борются в селе Новолыбаево. В зонах вероятного подтопления заранее проводилась эвакуация населения. Сейчас вода отрезала три населенных пункта, затоплено несколько участков дорог. Рассматривается вопрос открытия лодочной переправы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Пономарева (Заводоуковский район Тюменской области) из-за поднятия уровня воды в реке Тобол принято решение строить вторую насыпь для защиты населенного пункта. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. Аналогичная ситуация складывается в селе Новолыбаево. «Вода в Тоболе продолжает прибывать в Заводоуковском городском округе. За прошлые сутки — до +25 см. Напряженная ситуация складывается в деревне Пономарева. Чтобы вода не перелилась через временную насыпь, ее уровень повышают мешками с грунтом. Ликвидируют протечки. Но река поднимается, поэтому решили параллельно рядом возвести новую насыпь. Выше на метр и прочнее», — рассказал Александр Моор. По его словам, также с паводком борются в селе Новолыбаево. В зонах вероятного подтопления заранее проводилась эвакуация населения. Сейчас вода отрезала три населенных пункта, затоплено несколько участков дорог. Рассматривается вопрос открытия лодочной переправы.