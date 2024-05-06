Огонь движется вдоль железной дороги, подбираясь к рельсам
В Тюменской области горит трава вблизи железнодорожной станции «Беркутский», что расположена между Ялуторовском и Богандинским. Огонь вплотную подошел к железной дороге. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Вид из поезда, железнодорожная станция „Беркутский“. Горит трава, много уже выжженной территории, огонь подходит к рельсам», — сообщил читатель URA.RU.
Он также прислал в редакцию подтверждающие снимки. Получить комментарий от управления МЧС по региону не удалось: на звонки журналиста там не ответили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!