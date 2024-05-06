В Тюменской области природный пожар подобрался к железной дороге. Фото

В Тюменской области горит трава вблизи железнодорожной станции «Беркутский»
© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь движется вдоль железной дороги, подбираясь к рельсам Фото:

В Тюменской области горит трава вблизи железнодорожной станции «Беркутский», что расположена между Ялуторовском и Богандинским. Огонь вплотную подошел к железной дороге. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Вид из поезда, железнодорожная станция „Беркутский“. Горит трава, много уже выжженной территории, огонь подходит к рельсам», — сообщил читатель URA.RU.

Он также прислал в редакцию подтверждающие снимки. Получить комментарий от управления МЧС по региону не удалось: на звонки журналиста там не ответили.

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В Тюменской области горит трава вблизи железнодорожной станции «Беркутский», что расположена между Ялуторовском и Богандинским. Огонь вплотную подошел к железной дороге. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Вид из поезда, железнодорожная станция „Беркутский“. Горит трава, много уже выжженной территории, огонь подходит к рельсам», — сообщил читатель URA.RU. Он также прислал в редакцию подтверждающие снимки. Получить комментарий от управления МЧС по региону не удалось: на звонки журналиста там не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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