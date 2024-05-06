В Тюменской области горит трава вблизи железнодорожной станции «Беркутский»

Огонь движется вдоль железной дороги, подбираясь к рельсам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области горит трава вблизи железнодорожной станции «Беркутский», что расположена между Ялуторовском и Богандинским. Огонь вплотную подошел к железной дороге. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Вид из поезда, железнодорожная станция „Беркутский“. Горит трава, много уже выжженной территории, огонь подходит к рельсам», — сообщил читатель URA.RU.

Он также прислал в редакцию подтверждающие снимки. Получить комментарий от управления МЧС по региону не удалось: на звонки журналиста там не ответили.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU