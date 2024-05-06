06 мая 2024

Курганские власти озвучили результаты анализа воды в озере, где всплыли десятки трупов лошадей

Мэрия Мокроусовского округа: вода в озере Куртан соответствует нормам СанПина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, озеро, озеро, тина
Воду из озера Куртан проверили специалисты (архивное фото) Фото:

Власти Мокроусовского округа (Курганская область), где в апреле на озере Куртан всплыли трупы лошадей, озвучили результаты проб воды. Вода в озере соответствует требованиям. Информация об этом опубликована на странице мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».

«Вода в озере Куртан по бактериологическому анализу, а также по содержанию аммиака и сероводорода не превышает установленных гигиенических нормативов и соответствует требованиям СанПина. Озеро Куртан не является источником водоснабжения населения», — говорится в сообщении представителей властей округа. Пробы воды были взяты после обнаружения в водоеме десятков трупов лошадей.

В апреле утонувших лошадей вынесло на берег озера Куртан. Жители забили тревогу насчет качества воды, но в региональном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов уверяли, что оснований для паники нет.

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Власти Мокроусовского округа (Курганская область), где в апреле на озере Куртан всплыли трупы лошадей, озвучили результаты проб воды. Вода в озере соответствует требованиям. Информация об этом опубликована на странице мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». «Вода в озере Куртан по бактериологическому анализу, а также по содержанию аммиака и сероводорода не превышает установленных гигиенических нормативов и соответствует требованиям СанПина. Озеро Куртан не является источником водоснабжения населения», — говорится в сообщении представителей властей округа. Пробы воды были взяты после обнаружения в водоеме десятков трупов лошадей. В апреле утонувших лошадей вынесло на берег озера Куртан. Жители забили тревогу насчет качества воды, но в региональном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов уверяли, что оснований для паники нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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