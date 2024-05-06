06 мая 2024

Курганские полицейские спасли от пожара семью пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, пожар, огонь, ппс, ночь
Сотрудники курганской полиции спасли людей из пожара Фото:

Сотрудники отдела полиции «Макушинский» (Курганская область) спасли из огня пожилую пару. Они помогли им выбраться из горевшего дома, сообщает пресс-служба УМВД региона.

«В Макушинском округе сотрудники патрульно-постовой службы полиции оказали помощь пожилой паре при возгорании дома», — говорится на сайте управления полиции. Полицейские помогли выбраться из огня пожилым людям, а также спасли от огня их имущество.

Инцидент случился вечером 3 мая в городе Макушино. Сотрудники ППС Азамат Сарсенов и Рустам Абильмаженов заметили стучащего в окна горевшего дома мужчину и бросились на помощь. Хозяин дома вышел через дверь, его супругу пришлось доставать через окно. Также полицейские помогли сотруднику МЧС вытащить из дома газовый баллон.

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Сотрудники отдела полиции «Макушинский» (Курганская область) спасли из огня пожилую пару. Они помогли им выбраться из горевшего дома, сообщает пресс-служба УМВД региона. «В Макушинском округе сотрудники патрульно-постовой службы полиции оказали помощь пожилой паре при возгорании дома», — говорится на сайте управления полиции. Полицейские помогли выбраться из огня пожилым людям, а также спасли от огня их имущество. Инцидент случился вечером 3 мая в городе Макушино. Сотрудники ППС Азамат Сарсенов и Рустам Абильмаженов заметили стучащего в окна горевшего дома мужчину и бросились на помощь. Хозяин дома вышел через дверь, его супругу пришлось доставать через окно. Также полицейские помогли сотруднику МЧС вытащить из дома газовый баллон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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