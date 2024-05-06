Курганские полицейские спасли от пожара семью пенсионеров

Сотрудники отдела полиции «Макушинский» (Курганская область) спасли из огня пожилую пару. Они помогли им выбраться из горевшего дома, сообщает пресс-служба УМВД региона.
«В Макушинском округе сотрудники патрульно-постовой службы полиции оказали помощь пожилой паре при возгорании дома», — говорится на сайте управления полиции. Полицейские помогли выбраться из огня пожилым людям, а также спасли от огня их имущество.
Инцидент случился вечером 3 мая в городе Макушино. Сотрудники ППС Азамат Сарсенов и Рустам Абильмаженов заметили стучащего в окна горевшего дома мужчину и бросились на помощь. Хозяин дома вышел через дверь, его супругу пришлось доставать через окно. Также полицейские помогли сотруднику МЧС вытащить из дома газовый баллон.
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Сотрудники отдела полиции «Макушинский» (Курганская область) спасли из огня пожилую пару. Они помогли им выбраться из горевшего дома, сообщает пресс-служба УМВД региона. «В Макушинском округе сотрудники патрульно-постовой службы полиции оказали помощь пожилой паре при возгорании дома», — говорится на сайте управления полиции. Полицейские помогли выбраться из огня пожилым людям, а также спасли от огня их имущество. Инцидент случился вечером 3 мая в городе Макушино. Сотрудники ППС Азамат Сарсенов и Рустам Абильмаженов заметили стучащего в окна горевшего дома мужчину и бросились на помощь. Хозяин дома вышел через дверь, его супругу пришлось доставать через окно. Также полицейские помогли сотруднику МЧС вытащить из дома газовый баллон.