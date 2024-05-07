Курганская фирма «Хлеб да мясо» втянута в разборки из-за бывших сотрудниц

08 мая 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Конфликт в компании «Хлеб да мясо» дошел до прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы В курганской торговой сети «Хлеб да Мясо» начались проблемы с сотрудниками — работники массово покидают рабочие места, что приводит к закрытию магазинов. Персонал считает, что всему виной плохие условия труда и тирания со стороны руководства. А начальники отрицают, что недовольные вообще у них работали. Корреспондент URA.RU поговорила с бывшими сотрудниками, чтобы узнать подробности произошедшего. А по версии руководства, дела обстоят иначе. «Работа по 12 часов, а если быть точным, оплачивается из них только 11 по причине того, что час выделяется на обед, хотя по факту никакого часа на обед у нас не было, потому что объем работы был колоссальным. Обещали одну сумму заплатить, в конечном итоге она совершенно другая, потому что они оплачивают гораздо меньше. Начались введения каких-то новых правил и требований», — рассказывает URA.RU экс-сотрудница. Все началось с того, что всем работникам обещали удобный фиксированный график 2/2, но, как рассказывает бывшая сотрудница, приходилось работать гораздо больше. Графики варьировались до 3/2 или 2/1. Иногда приходилось работать даже без напарников. За каждую смену нужно было отчитываться фотографиями витрин и выполнять план на более 90%. А за выходы на больничный руководство отчитывало. У одной из работниц за один месяц вышло 20 смен. Она условия работы посчитала неприемлемыми, поэтому написала заявление на увольнение. Расчет за такое количество смен супервайзер пообещала после ревизии, но как оказалось — после ревизии работники мало того, что ничего не получили, так еще и оказались должны. С них требуют вернуть сумму за списание товаров — это делают в связи с просрочкой продуктов. «Общая сумма минуса выше 117 тысяч рублей. Супервайзер нам не выдала расчет от слова совсем. Лично я не получила ни рубля. Во-первых, списание — это не наша вина. Приезжает куриная продукция, которая не выдерживает свой срок, она портится, и, соответственно, это все идет на списание», — делится работница. С жалобой на руководство магазина сотрудницы обращались в трудовую инспекцию. Там их проконсультировали, но отправили сразу в прокуратуру. Там жалобы зафиксировали, приняли к рассмотрению (копия документа есть в редакции). После этого начались другие проблемы — супервайзер магазина заявила, что сотрудница, решившая написать жалобу, никогда не работала в их компании и фирма ей ничем не обязана. Рассказывают, что экс-работница с таким заявлением не согласна, ведь есть свидетели среди поставщиков, клиентов и нынешних продавцов. Корреспондент URA.RU связалась с руководством магазинов «Хлеб да Мясо». Журналисту сообщили, что в начале апреля лишь трое работников одной торговой точки приняли решение уволиться по собственному желанию. Двое сотрудников написали заявления об увольнении за несколько дней до проведения инвентаризации в магазине, еще одна — после завершения инвентаризации, которая показала недостачу в размере 100 тысяч рублей. «Всем уволившимся сотрудникам была начислена заработная плата. Сотруднице, которая получала зарплату на карту, выплаты уже перечислены. Тем, кто получал зарплату наличными, необходимо обратиться в бухгалтерию», — сообщили в пресс-службе Уральской агропромышленной группы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курганской торговой сети «Хлеб да Мясо» начались проблемы с сотрудниками — работники массово покидают рабочие места, что приводит к закрытию магазинов. Персонал считает, что всему виной плохие условия труда и тирания со стороны руководства. А начальники отрицают, что недовольные вообще у них работали. Корреспондент URA.RU поговорила с бывшими сотрудниками, чтобы узнать подробности произошедшего. А по версии руководства, дела обстоят иначе. «Работа по 12 часов, а если быть точным, оплачивается из них только 11 по причине того, что час выделяется на обед, хотя по факту никакого часа на обед у нас не было, потому что объем работы был колоссальным. Обещали одну сумму заплатить, в конечном итоге она совершенно другая, потому что они оплачивают гораздо меньше. Начались введения каких-то новых правил и требований», — рассказывает URA.RU экс-сотрудница. Все началось с того, что всем работникам обещали удобный фиксированный график 2/2, но, как рассказывает бывшая сотрудница, приходилось работать гораздо больше. Графики варьировались до 3/2 или 2/1. Иногда приходилось работать даже без напарников. За каждую смену нужно было отчитываться фотографиями витрин и выполнять план на более 90%. А за выходы на больничный руководство отчитывало. У одной из работниц за один месяц вышло 20 смен. Она условия работы посчитала неприемлемыми, поэтому написала заявление на увольнение. Расчет за такое количество смен супервайзер пообещала после ревизии, но как оказалось — после ревизии работники мало того, что ничего не получили, так еще и оказались должны. С них требуют вернуть сумму за списание товаров — это делают в связи с просрочкой продуктов. «Общая сумма минуса выше 117 тысяч рублей. Супервайзер нам не выдала расчет от слова совсем. Лично я не получила ни рубля. Во-первых, списание — это не наша вина. Приезжает куриная продукция, которая не выдерживает свой срок, она портится, и, соответственно, это все идет на списание», — делится работница. С жалобой на руководство магазина сотрудницы обращались в трудовую инспекцию. Там их проконсультировали, но отправили сразу в прокуратуру. Там жалобы зафиксировали, приняли к рассмотрению (копия документа есть в редакции). После этого начались другие проблемы — супервайзер магазина заявила, что сотрудница, решившая написать жалобу, никогда не работала в их компании и фирма ей ничем не обязана. Рассказывают, что экс-работница с таким заявлением не согласна, ведь есть свидетели среди поставщиков, клиентов и нынешних продавцов. Корреспондент URA.RU связалась с руководством магазинов «Хлеб да Мясо». Журналисту сообщили, что в начале апреля лишь трое работников одной торговой точки приняли решение уволиться по собственному желанию. Двое сотрудников написали заявления об увольнении за несколько дней до проведения инвентаризации в магазине, еще одна — после завершения инвентаризации, которая показала недостачу в размере 100 тысяч рублей. «Всем уволившимся сотрудникам была начислена заработная плата. Сотруднице, которая получала зарплату на карту, выплаты уже перечислены. Тем, кто получал зарплату наличными, необходимо обратиться в бухгалтерию», — сообщили в пресс-службе Уральской агропромышленной группы.