В ТЦ произошло короткое замыкание
В Тюмени эвакуировали торговый центр «Центральный». Об этом сообщили очевидцы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС России по региону, причиной стало короткое замыкание.
«Произошло короткое замыкание без последующего горения. Сейчас все в порядке», — коротко рассказали в пресс-службе МЧС.
По данным источника агентства, замыкание произошло во время ремонтных работ. Появился запах дыма, в результате инцидента посетителей эвакуировали.
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