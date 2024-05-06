06 мая 2024

В Тюмени эвакуировали крупный торговый центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, центральный
В ТЦ произошло короткое замыкание Фото:

В Тюмени эвакуировали торговый центр «Центральный». Об этом сообщили очевидцы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС России по региону, причиной стало короткое замыкание.

«Произошло короткое замыкание без последующего горения. Сейчас все в порядке», — коротко рассказали в пресс-службе МЧС.

По данным источника агентства, замыкание произошло во время ремонтных работ. Появился запах дыма, в результате инцидента посетителей эвакуировали.

Фото:

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В Тюмени эвакуировали торговый центр «Центральный». Об этом сообщили очевидцы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС России по региону, причиной стало короткое замыкание. «Произошло короткое замыкание без последующего горения. Сейчас все в порядке», — коротко рассказали в пресс-службе МЧС. По данным источника агентства, замыкание произошло во время ремонтных работ. Появился запах дыма, в результате инцидента посетителей эвакуировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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