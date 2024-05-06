Что происходит в штабе, работающем в подтопленном микрорайоне Кургана. Фото, видео

Курганцы из подтопленных микрорайонов Кургана идут за выплатами в штаб мэрии

07 мая 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Курганцы массово идут за выплатами в штабы мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В курганском микрорайоне Глинки работает штаб администрации, принимающий заявки на выплаты от жителей подтопленных домов. Заявок очень много, передает с места событий корреспондент URA.RU. «В штабе в микрорайоне Глинки сотрудники администрации оформляют заявки на выплаты, обращений много», — передает корреспондент. Рядом со штабом работает пункт вакцинации от гепатита А. Штаб работает рядом с магазинами. Торговые точки все еще закрыты после наводнения. Сотрудники штаба обрабатывают заявки от жителей Глинок. Совершаются объезды по дворам для фиксации фактов подтопления. Несколько жителей микрорайона Челноково не могут дождаться членов комиссии. Сотрудники штаба объяснили, что к ним пока не могут приехать из-за затопленного проезда в отдаленные районы. Как только вода уйдет и позволит проехать, у них тоже будет работать штаб и примет заявки на выплату единовременной помощи. Также жители могут подать заявку через Госуслуги. Ранее URA.RU сообщало, что около девяти тысяч курганцев получат выплаты из-за паводка. Около 8,5 тысячи граждан подали заявки на выплату 10 тысяч рублей. Почти 600 курганцев претендуют на помощь в большем размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курганском микрорайоне Глинки работает штаб администрации, принимающий заявки на выплаты от жителей подтопленных домов. Заявок очень много, передает с места событий корреспондент URA.RU. «В штабе в микрорайоне Глинки сотрудники администрации оформляют заявки на выплаты, обращений много», — передает корреспондент. Рядом со штабом работает пункт вакцинации от гепатита А. Штаб работает рядом с магазинами. Торговые точки все еще закрыты после наводнения. Сотрудники штаба обрабатывают заявки от жителей Глинок. Совершаются объезды по дворам для фиксации фактов подтопления. Несколько жителей микрорайона Челноково не могут дождаться членов комиссии. Сотрудники штаба объяснили, что к ним пока не могут приехать из-за затопленного проезда в отдаленные районы. Как только вода уйдет и позволит проехать, у них тоже будет работать штаб и примет заявки на выплату единовременной помощи. Также жители могут подать заявку через Госуслуги. Ранее URA.RU сообщало, что около девяти тысяч курганцев получат выплаты из-за паводка. Около 8,5 тысячи граждан подали заявки на выплату 10 тысяч рублей. Почти 600 курганцев претендуют на помощь в большем размере.