07 мая 2024

Курганские вандалы надругались над новым арт-объектом в парке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пенсионер, скамейка, парк, мужчина
В парке поселка Каргаполье сломали топиарий (архивное фото) Фото:

В рабочем поселке Каргаполье (Курганская область) вандалы сломали топиарий медведи в парке. Информация об этом опубликована на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Топиарии медведи в парке не нашли отклика у каргапольцев. Они не простояли и недели как были сломаны», — говорится в сообщении представителей властей Каргапольского округа, к которому прикреплено фото с места событий.

В поселке Каргаполье благоустраиваются общественные пространства, многое делается для обновления парков и детских площадок. Однако не все жители ценят улучшения городской среды, отмечают представители администрации. Они добавили, что по факту порчи топиарных фигур уже написано заявление в полицию.

В Каргаполье хулиганы сломали топиарную фигуру в парке
В Каргаполье хулиганы сломали топиарную фигуру в парке
Фото:

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В рабочем поселке Каргаполье (Курганская область) вандалы сломали топиарий медведи в парке. Информация об этом опубликована на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Топиарии медведи в парке не нашли отклика у каргапольцев. Они не простояли и недели как были сломаны», — говорится в сообщении представителей властей Каргапольского округа, к которому прикреплено фото с места событий. В поселке Каргаполье благоустраиваются общественные пространства, многое делается для обновления парков и детских площадок. Однако не все жители ценят улучшения городской среды, отмечают представители администрации. Они добавили, что по факту порчи топиарных фигур уже написано заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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