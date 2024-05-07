В рабочем поселке Каргаполье (Курганская область) вандалы сломали топиарий медведи в парке. Информация об этом опубликована на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«Топиарии медведи в парке не нашли отклика у каргапольцев. Они не простояли и недели как были сломаны», — говорится в сообщении представителей властей Каргапольского округа, к которому прикреплено фото с места событий.
В поселке Каргаполье благоустраиваются общественные пространства, многое делается для обновления парков и детских площадок. Однако не все жители ценят улучшения городской среды, отмечают представители администрации. Они добавили, что по факту порчи топиарных фигур уже написано заявление в полицию.
В Каргаполье хулиганы сломали топиарную фигуру в парке
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В рабочем поселке Каргаполье (Курганская область) вандалы сломали топиарий медведи в парке. Информация об этом опубликована на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Топиарии медведи в парке не нашли отклика у каргапольцев. Они не простояли и недели как были сломаны», — говорится в сообщении представителей властей Каргапольского округа, к которому прикреплено фото с места событий. В поселке Каргаполье благоустраиваются общественные пространства, многое делается для обновления парков и детских площадок. Однако не все жители ценят улучшения городской среды, отмечают представители администрации. Они добавили, что по факту порчи топиарных фигур уже написано заявление в полицию.