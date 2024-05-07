07 мая 2024

«Курганмашзавод» отправил директоров бороться за депутатские мандаты

Директоры «Курганмашзавода» отправились на праймериз ЕР по выборам в гордуму
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Директоры «Курганмашзавода» отправили директоров на праймериз ЕР по выборам в гордуму Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Четверо директоров, работающих на оборонном предприятии ПАО «Курганмашзавод», и еще один работник завода подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы Кургана. Соответствующая информация расположена на сайте партии.

«Заявления на участие в праймериз ЕР подали: Евгений Чекушин — директор прессово-сборочного завода, Роман Хромов — заместитель гендиректора по ГОЗ и ВГС, Елена Рыбакова — руководитель управления соцобъектов, Сергей Горбунов — директор по персоналу и соцвопросам, Максим Рябцев — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», — указано на сайте ЕР. Все заявившиеся являются сотрудниками «Курганмашзавода».

Ранее на праймериз «Единой России» по выборам в городскую думу Кургана отправились пятеро сотрудников другого оборонного завода «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора РФ Сергея Муратова. Среди них были два человека из руководства завода, операторы станков и слесарь, являющийся ветераном СВО. Предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая, а выборы в гордуму состоятся в сентябре.

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Четверо директоров, работающих на оборонном предприятии ПАО «Курганмашзавод», и еще один работник завода подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы Кургана. Соответствующая информация расположена на сайте партии. «Заявления на участие в праймериз ЕР подали: Евгений Чекушин — директор прессово-сборочного завода, Роман Хромов — заместитель гендиректора по ГОЗ и ВГС, Елена Рыбакова — руководитель управления соцобъектов, Сергей Горбунов — директор по персоналу и соцвопросам, Максим Рябцев — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», — указано на сайте ЕР. Все заявившиеся являются сотрудниками «Курганмашзавода». Ранее на праймериз «Единой России» по выборам в городскую думу Кургана отправились пятеро сотрудников другого оборонного завода «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора РФ Сергея Муратова. Среди них были два человека из руководства завода, операторы станков и слесарь, являющийся ветераном СВО. Предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая, а выборы в гордуму состоятся в сентябре.
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