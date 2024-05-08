Тюменцы ко Дню Победы увидят «Блокадную книгу рецептов»

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Настя Вохмянина. Тюмень, краска, рисование, кисть, творчество
Один из реальных рецептов блокадного Ленинграда — смазать хлеб масляной краской, чтобы его дольше хватило Фото:

Онлайн-кинотеатр тюменского фестиваля детского и юношеского кино «Ноль Плюс» ко Дню Победы запустил показ короткометражного фильма «Блокадная книга рецептов». Как рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля, на протяжении десяти минут зритель увидит реальные рецепты блюд, которые готовили из подручных средств жители блокадного города.

«Это реальные рецепты из жизни блокадного Ленинграда. Снял 10-минутную короткометражку выпускник Санкт-Петербургской школы нового кино Федор Бабенко. В фильме рассказывается, например, что при варке ботинка нужно добавлять немного уксуса, чтобы вкус был более удобоваримым. Или как растянуть пайку хлеба при помощи масляной краски для стен», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля.

Фильм не рекомендован к просмотру детям младше 12 лет. Ранее URA.RU писало, что в онлайн-кинотеатре фестиваля для просмотра доступны фильмы, посвященные Году семьи.

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Онлайн-кинотеатр тюменского фестиваля детского и юношеского кино «Ноль Плюс» ко Дню Победы запустил показ короткометражного фильма «Блокадная книга рецептов». Как рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля, на протяжении десяти минут зритель увидит реальные рецепты блюд, которые готовили из подручных средств жители блокадного города. «Это реальные рецепты из жизни блокадного Ленинграда. Снял 10-минутную короткометражку выпускник Санкт-Петербургской школы нового кино Федор Бабенко. В фильме рассказывается, например, что при варке ботинка нужно добавлять немного уксуса, чтобы вкус был более удобоваримым. Или как растянуть пайку хлеба при помощи масляной краски для стен», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля. Фильм не рекомендован к просмотру детям младше 12 лет. Ранее URA.RU писало, что в онлайн-кинотеатре фестиваля для просмотра доступны фильмы, посвященные Году семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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