В Тюменской области взлетели цены на производственные помещения

В Тюменской области за первый квартал 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. Об этом журналисту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Недвижимость».
«В Тюменской области в первом квартале 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. На конец марта купить данный вид коммерческой недвижимости можно за 49 миллионов рублей», — сообщили аналитики сервиса агентству. Данные приведены в сравнении с последним кварталом 2023 года.
Снижение в области наблюдается в стоимости автосервисов. За последний квартал в цене данные объекты упали на 67%. Купить автосервис в Тюменской области можно за 24,5 миллиона рублей. При этом самым популярными коммерческими объектами для покупки стали офисы. Интерес к покупке данного типа недвижимости увеличился на 12%.
Предприниматели Тюменской области выставили на продажу больше десятка цехов, связанных с обработкой древесины и производством деревянных изделий. Наиболее вероятной причиной аналитики назвали потерю интереса к предприятию или переезд в другой регион.
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В Тюменской области за первый квартал 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. Об этом журналисту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Недвижимость». «В Тюменской области в первом квартале 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. На конец марта купить данный вид коммерческой недвижимости можно за 49 миллионов рублей», — сообщили аналитики сервиса агентству. Данные приведены в сравнении с последним кварталом 2023 года. Снижение в области наблюдается в стоимости автосервисов. За последний квартал в цене данные объекты упали на 67%. Купить автосервис в Тюменской области можно за 24,5 миллиона рублей. При этом самым популярными коммерческими объектами для покупки стали офисы. Интерес к покупке данного типа недвижимости увеличился на 12%. Предприниматели Тюменской области выставили на продажу больше десятка цехов, связанных с обработкой древесины и производством деревянных изделий. Наиболее вероятной причиной аналитики назвали потерю интереса к предприятию или переезд в другой регион.