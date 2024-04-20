В Тюменской области взлетели цены на производственные помещения

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Якушев на СибБурМаше. Тюмень , завод, производство, сиббурмаш, сбм
Помещение для производства в регионе можно купить за 49 млн рублей Фото:

В Тюменской области за первый квартал 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. Об этом журналисту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Недвижимость».

«В Тюменской области в первом квартале 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. На конец марта купить данный вид коммерческой недвижимости можно за 49 миллионов рублей», — сообщили аналитики сервиса агентству. Данные приведены в сравнении с последним кварталом 2023 года.

Снижение в области наблюдается в стоимости автосервисов. За последний квартал в цене данные объекты упали на 67%. Купить автосервис в Тюменской области можно за 24,5 миллиона рублей. При этом самым популярными коммерческими объектами для покупки стали офисы. Интерес к покупке данного типа недвижимости увеличился на 12%.

Предприниматели Тюменской области выставили на продажу больше десятка цехов, связанных с обработкой древесины и производством деревянных изделий. Наиболее вероятной причиной аналитики назвали потерю интереса к предприятию или переезд в другой регион.

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В Тюменской области за первый квартал 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. Об этом журналисту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Недвижимость». «В Тюменской области в первом квартале 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. На конец марта купить данный вид коммерческой недвижимости можно за 49 миллионов рублей», — сообщили аналитики сервиса агентству. Данные приведены в сравнении с последним кварталом 2023 года. Снижение в области наблюдается в стоимости автосервисов. За последний квартал в цене данные объекты упали на 67%. Купить автосервис в Тюменской области можно за 24,5 миллиона рублей. При этом самым популярными коммерческими объектами для покупки стали офисы. Интерес к покупке данного типа недвижимости увеличился на 12%. Предприниматели Тюменской области выставили на продажу больше десятка цехов, связанных с обработкой древесины и производством деревянных изделий. Наиболее вероятной причиной аналитики назвали потерю интереса к предприятию или переезд в другой регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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