В Тюменской области взлетели цены на производственные помещения

20 апреля 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

Помещение для производства в регионе можно купить за 49 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области за первый квартал 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. Об этом журналисту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Недвижимость». «В Тюменской области в первом квартале 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. На конец марта купить данный вид коммерческой недвижимости можно за 49 миллионов рублей», — сообщили аналитики сервиса агентству. Данные приведены в сравнении с последним кварталом 2023 года. Снижение в области наблюдается в стоимости автосервисов. За последний квартал в цене данные объекты упали на 67%. Купить автосервис в Тюменской области можно за 24,5 миллиона рублей. При этом самым популярными коммерческими объектами для покупки стали офисы. Интерес к покупке данного типа недвижимости увеличился на 12%. Предприниматели Тюменской области выставили на продажу больше десятка цехов, связанных с обработкой древесины и производством деревянных изделий. Наиболее вероятной причиной аналитики назвали потерю интереса к предприятию или переезд в другой регион. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области за первый квартал 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. Об этом журналисту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Недвижимость». «В Тюменской области в первом квартале 2024 года средняя стоимость производственных помещений выросла более чем в два раза. На конец марта купить данный вид коммерческой недвижимости можно за 49 миллионов рублей», — сообщили аналитики сервиса агентству. Данные приведены в сравнении с последним кварталом 2023 года. Снижение в области наблюдается в стоимости автосервисов. За последний квартал в цене данные объекты упали на 67%. Купить автосервис в Тюменской области можно за 24,5 миллиона рублей. При этом самым популярными коммерческими объектами для покупки стали офисы. Интерес к покупке данного типа недвижимости увеличился на 12%. Предприниматели Тюменской области выставили на продажу больше десятка цехов, связанных с обработкой древесины и производством деревянных изделий. Наиболее вероятной причиной аналитики назвали потерю интереса к предприятию или переезд в другой регион.