В праздничные выходные курганские полицейские поймали свыше 30 пьяных водителей

За два прошедших выходных дня на дорогах Курганской области остановили 33 водителя с признаками опьянения. Об этом сообщили специалисты УГИБДД УМВД России по региону.
«В течение двух дней отработали более 400 населенных пунктов, извлекли из дорожного движения 33 водителя в состоянии опьянения, а также тех, кто отказался от освидетельствования, несмотря на наличие характерных признаков», — написано на сайте ведомства. Трем водителям грозит уголовное наказание за повторную езду в нетрезвом виде.
В ходе рейда полиция выявила 39 нарушителей без прав. В семи случаях за рулем находились водители, лишенные права управлять автомобилей.
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За два прошедших выходных дня на дорогах Курганской области остановили 33 водителя с признаками опьянения. Об этом сообщили специалисты УГИБДД УМВД России по региону. «В течение двух дней отработали более 400 населенных пунктов, извлекли из дорожного движения 33 водителя в состоянии опьянения, а также тех, кто отказался от освидетельствования, несмотря на наличие характерных признаков», — написано на сайте ведомства. Трем водителям грозит уголовное наказание за повторную езду в нетрезвом виде. В ходе рейда полиция выявила 39 нарушителей без прав. В семи случаях за рулем находились водители, лишенные права управлять автомобилей. В начале мая сотрудники ДПС пересели на мотоциклы BMW, чтобы ловить нарушителей. В Госавтоинспекции предупреждали автовладельцев о массовых облавах на дорогах.