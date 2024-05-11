11 мая 2024
10 мая 2024

В праздничные выходные курганские полицейские поймали свыше 30 пьяных водителей

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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер
На территории провели рейд «Нетрезвый водитель» Фото:

За два прошедших выходных дня на дорогах Курганской области остановили 33 водителя с признаками опьянения. Об этом сообщили специалисты УГИБДД УМВД России по региону.

«В течение двух дней отработали более 400 населенных пунктов, извлекли из дорожного движения 33 водителя в состоянии опьянения, а также тех, кто отказался от освидетельствования, несмотря на наличие характерных признаков», — написано на сайте ведомства. Трем водителям грозит уголовное наказание за повторную езду в нетрезвом виде.

В ходе рейда полиция выявила 39 нарушителей без прав. В семи случаях за рулем находились водители, лишенные права управлять автомобилей.

В начале мая сотрудники ДПС пересели на мотоциклы BMW, чтобы ловить нарушителей. В Госавтоинспекции предупреждали автовладельцев о массовых облавах на дорогах.

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За два прошедших выходных дня на дорогах Курганской области остановили 33 водителя с признаками опьянения. Об этом сообщили специалисты УГИБДД УМВД России по региону. «В течение двух дней отработали более 400 населенных пунктов, извлекли из дорожного движения 33 водителя в состоянии опьянения, а также тех, кто отказался от освидетельствования, несмотря на наличие характерных признаков», — написано на сайте ведомства. Трем водителям грозит уголовное наказание за повторную езду в нетрезвом виде. В ходе рейда полиция выявила 39 нарушителей без прав. В семи случаях за рулем находились водители, лишенные права управлять автомобилей. В начале мая сотрудники ДПС пересели на мотоциклы BMW, чтобы ловить нарушителей. В Госавтоинспекции предупреждали автовладельцев о массовых облавах на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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