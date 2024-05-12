Фирма курганского «аптечного короля» в семь раз увеличила прибыль

Фирма «Аптеки Сазонова» резко увеличила прибыль в Кургане

13 мая 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Курганская аптечная сеть резко повысила чистую прибыль за 2023 год Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Компания «Аптеки Сазонова», которая принадлежит курганцу Игорю Сазонову, в семь раз увеличила прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО „Аптеки Сазонова“ повысилась с 4,3 млн рублей (2022 г.) до 32,5 млн рублей за 2023 год. Выручка компании выросла с 114 млн до 164 млн рублей за тот же период», — указано в документации в сервисе СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Аптеки Сазонова» по теме публикации. Ответ ожидается. Игорь Сазонов владеет не только сетью аптек в Кургане, но и охотничьим угодьем «Камаганское» в Белозерском округе. В его охотхозяйстве обитают кабаны, косули, тетерева, фазаны и утки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Аптеки Сазонова», которая принадлежит курганцу Игорю Сазонову, в семь раз увеличила прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО „Аптеки Сазонова“ повысилась с 4,3 млн рублей (2022 г.) до 32,5 млн рублей за 2023 год. Выручка компании выросла с 114 млн до 164 млн рублей за тот же период», — указано в документации в сервисе СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Аптеки Сазонова» по теме публикации. Ответ ожидается. Игорь Сазонов владеет не только сетью аптек в Кургане, но и охотничьим угодьем «Камаганское» в Белозерском округе. В его охотхозяйстве обитают кабаны, косули, тетерева, фазаны и утки.