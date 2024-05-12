12 мая 2024
11 мая 2024

Фирма курганского «аптечного короля» в семь раз увеличила прибыль

Фирма «Аптеки Сазонова» резко увеличила прибыль в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
аптека. москва, аптека, аптечный пункт, крест аптека
Курганская аптечная сеть резко повысила чистую прибыль за 2023 год Фото:

Компания «Аптеки Сазонова», которая принадлежит курганцу Игорю Сазонову, в семь раз увеличила прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации.

«Чистая прибыль ООО „Аптеки Сазонова“ повысилась с 4,3 млн рублей (2022 г.) до 32,5 млн рублей за 2023 год. Выручка компании выросла с 114 млн до 164 млн рублей за тот же период», — указано в документации в сервисе СБИС.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Аптеки Сазонова» по теме публикации. Ответ ожидается.

Игорь Сазонов владеет не только сетью аптек в Кургане, но и охотничьим угодьем «Камаганское» в Белозерском округе. В его охотхозяйстве обитают кабаны, косули, тетерева, фазаны и утки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Аптеки Сазонова», которая принадлежит курганцу Игорю Сазонову, в семь раз увеличила прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО „Аптеки Сазонова“ повысилась с 4,3 млн рублей (2022 г.) до 32,5 млн рублей за 2023 год. Выручка компании выросла с 114 млн до 164 млн рублей за тот же период», — указано в документации в сервисе СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Аптеки Сазонова» по теме публикации. Ответ ожидается. Игорь Сазонов владеет не только сетью аптек в Кургане, но и охотничьим угодьем «Камаганское» в Белозерском округе. В его охотхозяйстве обитают кабаны, косули, тетерева, фазаны и утки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...