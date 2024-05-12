12 мая 2024
11 мая 2024

Алена Водонаева поддержала кошек и собак, пострадавших от обстрела в Белгороде

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, водонаева алена
Алена Водонаева разместила пост о спасенных из-под завалов в Белгороде кошках и собаках Фото:

Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева сообщила о спасении кошек и собак из обстрелянного дома в Белгороде. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Водонаевой.

«Кошек и собак из обрушившегося белгородского дома сейчас также пытаются спасти. Часть из этих пушистых, вероятно, погибли под завалами, остальные потерялись при эвакуации. Нескольким питомцам повезло больше. Их уже передали волонтерам и в ветклиники, где они будут ждать хозяев», — написала блогер в своем telegram-канале.

Алена Водонаева объявила сбор средств пострадавшим белгородцам. У себя в канале телеведущая разместила реквизиты фонда, куда все желающие могут перевести деньги. Ранее URA.RU писало, что из-за обстрелов в Белгороде 12 мая погибли 19 человек.

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Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева сообщила о спасении кошек и собак из обстрелянного дома в Белгороде. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Водонаевой. «Кошек и собак из обрушившегося белгородского дома сейчас также пытаются спасти. Часть из этих пушистых, вероятно, погибли под завалами, остальные потерялись при эвакуации. Нескольким питомцам повезло больше. Их уже передали волонтерам и в ветклиники, где они будут ждать хозяев», — написала блогер в своем telegram-канале. Алена Водонаева объявила сбор средств пострадавшим белгородцам. У себя в канале телеведущая разместила реквизиты фонда, куда все желающие могут перевести деньги. Ранее URA.RU писало, что из-за обстрелов в Белгороде 12 мая погибли 19 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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