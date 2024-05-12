Алена Водонаева поддержала кошек и собак, пострадавших от обстрела в Белгороде

13 мая 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Алена Водонаева разместила пост о спасенных из-под завалов в Белгороде кошках и собаках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева сообщила о спасении кошек и собак из обстрелянного дома в Белгороде. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Водонаевой. «Кошек и собак из обрушившегося белгородского дома сейчас также пытаются спасти. Часть из этих пушистых, вероятно, погибли под завалами, остальные потерялись при эвакуации. Нескольким питомцам повезло больше. Их уже передали волонтерам и в ветклиники, где они будут ждать хозяев», — написала блогер в своем telegram-канале. Алена Водонаева объявила сбор средств пострадавшим белгородцам. У себя в канале телеведущая разместила реквизиты фонда, куда все желающие могут перевести деньги. Ранее URA.RU писало, что из-за обстрелов в Белгороде 12 мая погибли 19 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева сообщила о спасении кошек и собак из обстрелянного дома в Белгороде. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Водонаевой. «Кошек и собак из обрушившегося белгородского дома сейчас также пытаются спасти. Часть из этих пушистых, вероятно, погибли под завалами, остальные потерялись при эвакуации. Нескольким питомцам повезло больше. Их уже передали волонтерам и в ветклиники, где они будут ждать хозяев», — написала блогер в своем telegram-канале. Алена Водонаева объявила сбор средств пострадавшим белгородцам. У себя в канале телеведущая разместила реквизиты фонда, куда все желающие могут перевести деньги. Ранее URA.RU писало, что из-за обстрелов в Белгороде 12 мая погибли 19 человек.