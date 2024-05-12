12 мая 2024
11 мая 2024

В Тюмени откроют новый курорт, основанный на австрийской технологии

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Стоимость такого курорта составляет 1 млрд рублей Фото:

В Тюмени возле аквапарка «ЛетоЛето» откроют Майер-курорт «Марциаль» — центр профилактической медицины, основанный на австрийской технологии. Об этом рассказал владелец «Сибинтел-Холдинга» Владимир Шевчик. Стоимость такого курорта составляет 1 млрд рублей.

«Это новое на сегодня явление и для медицины, и для клиентов. Он включает в себя накопленный опыт классической курортологии. <…> Площадь — 2500 кв. м, это медицинская часть и отель. Сейчас мы в отеле делаем реконструкцию второго этажа, из 187 номеров уйдут 15. Здесь мы сделаем ресепшн „Марциаля“, зал для детокса и кабинеты диагностики», — приводит РБК Тюмень слова бизнесмена.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся бассейн с переливной системой для детей от 0 до 8 лет. Его главная особенность — вода очищается каждые 30 минут.

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В Тюмени возле аквапарка «ЛетоЛето» откроют Майер-курорт «Марциаль» — центр профилактической медицины, основанный на австрийской технологии. Об этом рассказал владелец «Сибинтел-Холдинга» Владимир Шевчик. Стоимость такого курорта составляет 1 млрд рублей. «Это новое на сегодня явление и для медицины, и для клиентов. Он включает в себя накопленный опыт классической курортологии. <…> Площадь — 2500 кв. м, это медицинская часть и отель. Сейчас мы в отеле делаем реконструкцию второго этажа, из 187 номеров уйдут 15. Здесь мы сделаем ресепшн „Марциаля“, зал для детокса и кабинеты диагностики», — приводит РБК Тюмень слова бизнесмена. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся бассейн с переливной системой для детей от 0 до 8 лет. Его главная особенность — вода очищается каждые 30 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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