В Тюмени откроют новый курорт, основанный на австрийской технологии

13 мая 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Стоимость такого курорта составляет 1 млрд рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени возле аквапарка «ЛетоЛето» откроют Майер-курорт «Марциаль» — центр профилактической медицины, основанный на австрийской технологии. Об этом рассказал владелец «Сибинтел-Холдинга» Владимир Шевчик. Стоимость такого курорта составляет 1 млрд рублей. «Это новое на сегодня явление и для медицины, и для клиентов. Он включает в себя накопленный опыт классической курортологии. <…> Площадь — 2500 кв. м, это медицинская часть и отель. Сейчас мы в отеле делаем реконструкцию второго этажа, из 187 номеров уйдут 15. Здесь мы сделаем ресепшн „Марциаля“, зал для детокса и кабинеты диагностики», — приводит РБК Тюмень слова бизнесмена. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся бассейн с переливной системой для детей от 0 до 8 лет. Его главная особенность — вода очищается каждые 30 минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени возле аквапарка «ЛетоЛето» откроют Майер-курорт «Марциаль» — центр профилактической медицины, основанный на австрийской технологии. Об этом рассказал владелец «Сибинтел-Холдинга» Владимир Шевчик. Стоимость такого курорта составляет 1 млрд рублей. «Это новое на сегодня явление и для медицины, и для клиентов. Он включает в себя накопленный опыт классической курортологии. <…> Площадь — 2500 кв. м, это медицинская часть и отель. Сейчас мы в отеле делаем реконструкцию второго этажа, из 187 номеров уйдут 15. Здесь мы сделаем ресепшн „Марциаля“, зал для детокса и кабинеты диагностики», — приводит РБК Тюмень слова бизнесмена. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся бассейн с переливной системой для детей от 0 до 8 лет. Его главная особенность — вода очищается каждые 30 минут.