Свердловчане отмечали День Победы и спасались от шквалистого ветра: главные новости выходных

В Свердловской области в выходные задержали мэра и изнасиловали чиновницу

13 мая 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Посмотреть на парад в этом году смогли не все екатеринбуржцы Фото: Илья Московец © URA.RU Длинные выходные начались в Свердловской области с праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Особенно горожанам запомнилось, как одна из курсанток потеряла туфельку во время парада и сюрприз, сделанный военнослужащим своей девушке. Но День Победы — не единственное ключевое событие выходных. URA.RU вспоминает и другие, о которых говорили свердловчане. 9 мая: День Победы и задержание мэра 9 мая Екатеринбург отпраздновал День Победы, причем впервые в ограниченном формате. Из-за усиленных мер безопасности было сокращено количество смотровых площадок на параде. Особенно запомнилось зрителям, как одна из курсанток потеряла туфельку — правда, ей ее оперативно вернули, и как военнослужащий, участник парада, сделал предложение своей девушке. О готовящемся сюрпризе та даже не подозревала. В полной мере, в отличие от екатеринбуржцев, насладиться шествием военной техники смогли жители и гости Верхней Пышмы. Там места вдоль проспекта было больше. Кроме того помимо военной техники зрителям впервые показали и гражданскую. Все самое интересное по Дню Победы — в сюжете URA.RU. Выбилась из праздничной повестки только новость о задержании экс-мэра Каменского района Сергея Белоусова. 10 мая: смерть чемпиона и замученные щенки 10 мая в Свердловской области продолжило действовать штормовое предупреждение, объявленное еще вечером 8 мая. В регионе бушевал шквалистый ветер, но без серьезных последствий. Главные темы дня: трагическая гибель чемпиона по пауэрлифтингу в спорте ИН (для людей с интеллектуальными нарушениями), 29-летнего Петра Бородинова. Его, приехавшего к другу на дачу, раздавила машина такси. И скандал с живодером в Новоуральске. По версии зоозащитников, один из местных жителей убивает щенков на глазах годовалого сына. Проверку ведет полиция. 11 мая: детали задержания мэра и разгул стихии В ночь на 11 мая у кафе на Волгоградской произошла драка со стрельбой в компании отдыхающих. По словам очевидцев, прозвучало не меньше семи выстрелов. При этом обошлось без пострадавших. В этот же день стали известны подробности задержания экс-главы Каменского района Сергея Белоусова. По версии следствия, он продал своей теще участок земли по необоснованно заниженной стоимости. Этот эпизод стал основанием для возбуждения нового уголовного дела — по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. На отсутствие света продолжили жаловаться жители Дегтярска, который серьезнее всего пострадал от снегопадов 4—5 мая. Как рассказала URA.RU читательница, 11 мая у трети города не было света, отопления и питьевой воды. Влияние стихии ощутил и аэропорт Кольцово. Там из-за мощного ветра дважды пытался приземлиться самолет Azur Air. 12 мая: сорванные крыши и поваленные деревья Пик непогоды пришелся на 12 мая. Шквалистый ветер срывал крыши со зданий, валил деревья, столбы и заборы. URA.RU составляло фотоподборку последствий разгула стихии. Другая тема дня — изнасилование в Екатеринбурге чиновницы военнослужащим-контрактником. Сам боец, у которого несколько судимостей, заявляет, что все было по обоюдному согласию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Длинные выходные начались в Свердловской области с праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Особенно горожанам запомнилось, как одна из курсанток потеряла туфельку во время парада и сюрприз, сделанный военнослужащим своей девушке. Но День Победы — не единственное ключевое событие выходных. URA.RU вспоминает и другие, о которых говорили свердловчане. 9 мая Екатеринбург отпраздновал День Победы, причем впервые в ограниченном формате. Из-за усиленных мер безопасности было сокращено количество смотровых площадок на параде. Особенно запомнилось зрителям, как одна из курсанток потеряла туфельку — правда, ей ее оперативно вернули, и как военнослужащий, участник парада, сделал предложение своей девушке. О готовящемся сюрпризе та даже не подозревала. В полной мере, в отличие от екатеринбуржцев, насладиться шествием военной техники смогли жители и гости Верхней Пышмы. Там места вдоль проспекта было больше. Кроме того помимо военной техники зрителям впервые показали и гражданскую. Все самое интересное по Дню Победы — в сюжете URA.RU. Выбилась из праздничной повестки только новость о задержании экс-мэра Каменского района Сергея Белоусова. 10 мая в Свердловской области продолжило действовать штормовое предупреждение, объявленное еще вечером 8 мая. В регионе бушевал шквалистый ветер, но без серьезных последствий. Главные темы дня: трагическая гибель чемпиона по пауэрлифтингу в спорте ИН (для людей с интеллектуальными нарушениями), 29-летнего Петра Бородинова. Его, приехавшего к другу на дачу, раздавила машина такси. И скандал с живодером в Новоуральске. По версии зоозащитников, один из местных жителей убивает щенков на глазах годовалого сына. Проверку ведет полиция. В ночь на 11 мая у кафе на Волгоградской произошла драка со стрельбой в компании отдыхающих. По словам очевидцев, прозвучало не меньше семи выстрелов. При этом обошлось без пострадавших. В этот же день стали известны подробности задержания экс-главы Каменского района Сергея Белоусова. По версии следствия, он продал своей теще участок земли по необоснованно заниженной стоимости. Этот эпизод стал основанием для возбуждения нового уголовного дела — по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. На отсутствие света продолжили жаловаться жители Дегтярска, который серьезнее всего пострадал от снегопадов 4—5 мая. Как рассказала URA.RU читательница, 11 мая у трети города не было света, отопления и питьевой воды. Влияние стихии ощутил и аэропорт Кольцово. Там из-за мощного ветра дважды пытался приземлиться самолет Azur Air. Пик непогоды пришелся на 12 мая. Шквалистый ветер срывал крыши со зданий, валил деревья, столбы и заборы. URA.RU составляло фотоподборку последствий разгула стихии. Другая тема дня — изнасилование в Екатеринбурге чиновницы военнослужащим-контрактником. Сам боец, у которого несколько судимостей, заявляет, что все было по обоюдному согласию.