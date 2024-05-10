В Екатеринбурге из-за мощного ветра самолет пытался сесть дважды. Скрин

11 мая 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Прибытие самолета задержалось на час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 11 мая из-за шквального ветра самолет не смог приземлиться на полосу с первого раза, поэтому ушел на второй круг, рассказали пассажиры. Однако в пресс-службе аэропорта сообщили URA.RU, что ветер не сказался на работе Кольцово. «Со взлетной полосы он ушел на второй круг», — рассказала пассажирка задержавшегося рейса Е1.RU. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что ветер никак не повлиял на Кольцово, работа продолжалась в штатном режиме. Рейс ZF-1038 авиакомпании Azur Air вылетел из Антальи в 09:14 и должен был прилететь в Екатеринбург в 14:40 по местному времени. Однако его прибытие было задержано до 15:35. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. В Свердловской области 11 мая ветер срывал крыши домов, ронял деревья и остановки общественного транспорта. У некоторых домов отрываются отливы для воды. Штормовое предупреждение начало действовать еще 9 мая, однако МЧС продлило его и на 12 мая. онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 11 мая из-за шквального ветра самолет не смог приземлиться на полосу с первого раза, поэтому ушел на второй круг, рассказали пассажиры. Однако в пресс-службе аэропорта сообщили URA.RU, что ветер не сказался на работе Кольцово. «Со взлетной полосы он ушел на второй круг», — рассказала пассажирка задержавшегося рейса Е1.RU. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что ветер никак не повлиял на Кольцово, работа продолжалась в штатном режиме. Рейс ZF-1038 авиакомпании Azur Air вылетел из Антальи в 09:14 и должен был прилететь в Екатеринбург в 14:40 по местному времени. Однако его прибытие было задержано до 15:35. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. В Свердловской области 11 мая ветер срывал крыши домов, ронял деревья и остановки общественного транспорта. У некоторых домов отрываются отливы для воды. Штормовое предупреждение начало действовать еще 9 мая, однако МЧС продлило его и на 12 мая.