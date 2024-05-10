10 мая 2024

В Екатеринбурге из-за мощного ветра самолет пытался сесть дважды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, самолет в небе
Прибытие самолета задержалось на час Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 11 мая из-за шквального ветра самолет не смог приземлиться на полосу с первого раза, поэтому ушел на второй круг, рассказали пассажиры. Однако в пресс-службе аэропорта сообщили URA.RU, что ветер не сказался на работе Кольцово.

«Со взлетной полосы он ушел на второй круг», — рассказала пассажирка задержавшегося рейса Е1.RU. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что ветер никак не повлиял на Кольцово, работа продолжалась в штатном режиме.

Рейс ZF-1038 авиакомпании Azur Air вылетел из Антальи в 09:14 и должен был прилететь в Екатеринбург в 14:40 по местному времени. Однако его прибытие было задержано до 15:35. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

В Свердловской области 11 мая ветер срывал крыши домов, ронял деревья и остановки общественного транспорта. У некоторых домов отрываются отливы для воды. Штормовое предупреждение начало действовать еще 9 мая, однако МЧС продлило его и на 12 мая.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 11 мая из-за шквального ветра самолет не смог приземлиться на полосу с первого раза, поэтому ушел на второй круг, рассказали пассажиры. Однако в пресс-службе аэропорта сообщили URA.RU, что ветер не сказался на работе Кольцово. «Со взлетной полосы он ушел на второй круг», — рассказала пассажирка задержавшегося рейса Е1.RU. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что ветер никак не повлиял на Кольцово, работа продолжалась в штатном режиме. Рейс ZF-1038 авиакомпании Azur Air вылетел из Антальи в 09:14 и должен был прилететь в Екатеринбург в 14:40 по местному времени. Однако его прибытие было задержано до 15:35. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. В Свердловской области 11 мая ветер срывал крыши домов, ронял деревья и остановки общественного транспорта. У некоторых домов отрываются отливы для воды. Штормовое предупреждение начало действовать еще 9 мая, однако МЧС продлило его и на 12 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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