Раздавленный таксистом екатеринбуржец был чемпионом России по пауэрлифтингу. Фото

10 мая 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

В последних соревнованиях Петр Бородинов поучаствовал за несколько дней до смерти Фото: Александр Мамаев © URA.RU Погибшим под колесами машины такси в саду под Екатеринбургом оказался 29-летний Петр Бородинов — многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. За несколько дней до гибели он в седьмой раз подтвердил свой статус, выиграв кубок страны. Он был активным спортсменом и жизнерадостным человеком, рассказал URA.RU его первый тренер Анатолий Сень. «Он с детства был очень активным спортсменом. Когда учился в коррекционной школе, занимался плаванием и легкой атлетикой. У меня он занимался с 2009 года, и я довел его до уровня семикратного чемпиона страны по пауэрлифтингу в спорте ИН — для лиц с интеллектуальными нарушениями. Он инвалид третьей группы по заболеванию головы. Спортивный, жизнелюбивый… Настолько жалко его, такая нелепая и глупая смерть. Я много сил потратил на то, чтобы он стал таким великим спортсменом — не побоюсь этого слова, потому что в спорте ИН не каждый может достичь таких высот», — поделился Сень. Петр погиб 8 мая в саду «Сагра-1» под Верхней Пышмой, куда приехал к другу на дачу. Молодые люди выпили, и выйдя из машины, Петр упал. Водитель не заметил его, стал разворачиваться и наехал на парня. От полученных травм он скончался. «Видимо, устал, вот и выпил, — предполагает тренер. — Сами понимаете — с 2009 года непрерывные тренировки, а пауэрлифтинг — это железо, штанги. Ему нужна была какая-то отдушина, а ее не было». Родные Петра уже опознали его в морге и сейчас готовятся к похоронам. Петр занимался не только пауэрлифтингом, но и плаванием, а также легкой атлетикой Фото со страницы Петра Бородинова . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибшим под колесами машины такси в саду под Екатеринбургом оказался 29-летний Петр Бородинов — многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. За несколько дней до гибели он в седьмой раз подтвердил свой статус, выиграв кубок страны. Он был активным спортсменом и жизнерадостным человеком, рассказал URA.RU его первый тренер Анатолий Сень. «Он с детства был очень активным спортсменом. Когда учился в коррекционной школе, занимался плаванием и легкой атлетикой. У меня он занимался с 2009 года, и я довел его до уровня семикратного чемпиона страны по пауэрлифтингу в спорте ИН — для лиц с интеллектуальными нарушениями. Он инвалид третьей группы по заболеванию головы. Спортивный, жизнелюбивый… Настолько жалко его, такая нелепая и глупая смерть. Я много сил потратил на то, чтобы он стал таким великим спортсменом — не побоюсь этого слова, потому что в спорте ИН не каждый может достичь таких высот», — поделился Сень. Петр погиб 8 мая в саду «Сагра-1» под Верхней Пышмой, куда приехал к другу на дачу. Молодые люди выпили, и выйдя из машины, Петр упал. Водитель не заметил его, стал разворачиваться и наехал на парня. От полученных травм он скончался. «Видимо, устал, вот и выпил, — предполагает тренер. — Сами понимаете — с 2009 года непрерывные тренировки, а пауэрлифтинг — это железо, штанги. Ему нужна была какая-то отдушина, а ее не было». Родные Петра уже опознали его в морге и сейчас готовятся к похоронам.