Свердловчанина обвинили в убийстве щенков на глазах у ребенка. Фото

10 мая 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Житель Новоуральска якобы мучает животных — и все это на глазах у маленького ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские зоозащитники бьют тревогу: в Новоуральске якобы завелся живодер, который убивает собак на глазах у годовалого сына. Также, по их словам, ребенок часто остается один. Они просят Следственный комитет и полицию взять ситуацию на контроль. «Постоянно [в квартире] появляются маленькие щеночки и в скором времени они исчезают. Также издаются ужасные визги измученных животных. Накануне [хозяин] избивал щенка так, что соседи стали выламывать двери. Открыв двери, увидели, что лежит окровавленный щенок, весь избитый, в крови […] Удалось выяснить, что Андрей С. домогался до несовершеннолетних, угрожал людям, убивает животных на глазах у ребенка, есть информация о том, что периодически бьют ребенка, оставляют одного дома с кучей истощенных животных. За ребенком нет должного ухода — питается одной смесью! Огромные вопросы к органам опеки и ПДН», — говорится в посте волонтеров в группе «Хвостатый рай» в соцсети «ВКонтакте». К расследованию дела просят подключиться силовиков и общественников. По мнению волонтеров, мужчина может скрыться. «По данному обращению проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский. Соседи считают, что мужчина может скрыться Фото: группа «Хвостатый рай» . По их мнению, в семье не все в порядке Фото: группа «Хвостатый рай» . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские зоозащитники бьют тревогу: в Новоуральске якобы завелся живодер, который убивает собак на глазах у годовалого сына. Также, по их словам, ребенок часто остается один. Они просят Следственный комитет и полицию взять ситуацию на контроль. «Постоянно [в квартире] появляются маленькие щеночки и в скором времени они исчезают. Также издаются ужасные визги измученных животных. Накануне [хозяин] избивал щенка так, что соседи стали выламывать двери. Открыв двери, увидели, что лежит окровавленный щенок, весь избитый, в крови […] Удалось выяснить, что Андрей С. домогался до несовершеннолетних, угрожал людям, убивает животных на глазах у ребенка, есть информация о том, что периодически бьют ребенка, оставляют одного дома с кучей истощенных животных. За ребенком нет должного ухода — питается одной смесью! Огромные вопросы к органам опеки и ПДН», — говорится в посте волонтеров в группе «Хвостатый рай» в соцсети «ВКонтакте». К расследованию дела просят подключиться силовиков и общественников. По мнению волонтеров, мужчина может скрыться. «По данному обращению проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский.