Свердловские зоозащитники бьют тревогу: в Новоуральске якобы завелся живодер, который убивает собак на глазах у годовалого сына. Также, по их словам, ребенок часто остается один. Они просят Следственный комитет и полицию взять ситуацию на контроль.
«Постоянно [в квартире] появляются маленькие щеночки и в скором времени они исчезают. Также издаются ужасные визги измученных животных. Накануне [хозяин] избивал щенка так, что соседи стали выламывать двери. Открыв двери, увидели, что лежит окровавленный щенок, весь избитый, в крови […] Удалось выяснить, что Андрей С. домогался до несовершеннолетних, угрожал людям, убивает животных на глазах у ребенка, есть информация о том, что периодически бьют ребенка, оставляют одного дома с кучей истощенных животных. За ребенком нет должного ухода — питается одной смесью! Огромные вопросы к органам опеки и ПДН», — говорится в посте волонтеров в группе «Хвостатый рай» в соцсети «ВКонтакте».
К расследованию дела просят подключиться силовиков и общественников. По мнению волонтеров, мужчина может скрыться.
«По данному обращению проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский.
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