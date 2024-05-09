09 мая 2024

Свердловчанина обвинили в убийстве щенков на глазах у ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, собака, щенок, сторожевой пес, питомец, сторожевая собака, передержка, собачий приют
Житель Новоуральска якобы мучает животных — и все это на глазах у маленького ребенка Фото:

Свердловские зоозащитники бьют тревогу: в Новоуральске якобы завелся живодер, который убивает собак на глазах у годовалого сына. Также, по их словам, ребенок часто остается один. Они просят Следственный комитет и полицию взять ситуацию на контроль.

«Постоянно [в квартире] появляются маленькие щеночки и в скором времени они исчезают. Также издаются ужасные визги измученных животных. Накануне [хозяин] избивал щенка так, что соседи стали выламывать двери. Открыв двери, увидели, что лежит окровавленный щенок, весь избитый, в крови […] Удалось выяснить, что Андрей С. домогался до несовершеннолетних, угрожал людям, убивает животных на глазах у ребенка, есть информация о том, что периодически бьют ребенка, оставляют одного дома с кучей истощенных животных. За ребенком нет должного ухода — питается одной смесью! Огромные вопросы к органам опеки и ПДН», — говорится в посте волонтеров в группе «Хвостатый рай» в соцсети «ВКонтакте».

К расследованию дела просят подключиться силовиков и общественников. По мнению волонтеров, мужчина может скрыться.

«По данному обращению проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский.

Соседи считают, что мужчина может скрыться
Соседи считают, что мужчина может скрыться
По их мнению, в семье не все в порядке
По их мнению, в семье не все в порядке

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Свердловские зоозащитники бьют тревогу: в Новоуральске якобы завелся живодер, который убивает собак на глазах у годовалого сына. Также, по их словам, ребенок часто остается один. Они просят Следственный комитет и полицию взять ситуацию на контроль. «Постоянно [в квартире] появляются маленькие щеночки и в скором времени они исчезают. Также издаются ужасные визги измученных животных. Накануне [хозяин] избивал щенка так, что соседи стали выламывать двери. Открыв двери, увидели, что лежит окровавленный щенок, весь избитый, в крови […] Удалось выяснить, что Андрей С. домогался до несовершеннолетних, угрожал людям, убивает животных на глазах у ребенка, есть информация о том, что периодически бьют ребенка, оставляют одного дома с кучей истощенных животных. За ребенком нет должного ухода — питается одной смесью! Огромные вопросы к органам опеки и ПДН», — говорится в посте волонтеров в группе «Хвостатый рай» в соцсети «ВКонтакте». К расследованию дела просят подключиться силовиков и общественников. По мнению волонтеров, мужчина может скрыться. «По данному обращению проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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