Тюменцам предлагают купить русскую печку и клуб из 90-х

В Тюменской области количество предложений покупки бизнеса превысило две тысячи

Дороже всего тюменцам придется заплатить, чтобы почувствовать себя инвесторами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на продажу выставлено больше двух тысяч готовых бизнесов. Об этом сообщает сайт объявлений «Авито».

«Зачастую бизнесмены продают свои компании, оставляя следующему владельцу всю необходимую инфраструктуру для функционирования бизнеса. Это оборудование, сотрудников, базу постоянных клиентов и всю необходимую документацию», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Авито». Специально для агентства сервис подготовил топ-5 необычных предложений.

Назад в 90-е

Одним из самых необычных объявлений является предложение приобрести компьютерный клуб. Продавец обещает полностью оборудованную для киберспорта площадку с компьютерами и отдельной комнатой для любителей PS5. Этот бизнес обойдется покупателю в 4,8 млн рублей.

Чем занять ребенка

За 1,5 млн рублей жители Тюмени могут стать владельцами детской игровой студии. По данным «Авито», в стоимость входят интерактивная стена, горка с сухим бассейном, батуты, фотозона и активные аккаунты студии в социальных сетях.

Сезонный доход

Если есть желание приобрести бизнес, связанный со спортом, то может заинтересовать пункт проката сапбордов. «Авито» сообщает, что этот бизнес работает в регионе уже три года. Продавец готов не только продать, но и помочь разобраться во всех тонкостях дела, включая документацию. Цена вопроса — 350 тысяч рублей.

Передвижная кухня

Русская печь на колесах — еще один бизнес, который можно купить в Тюмени. За него придется отдать 230 тысяч рублей. Как способ окупить вложение, автор предлагает поставить печь на каком-нибудь общегородском мероприятии.

Ценовые рамки

Самым дешевым бизнесом в Тюмени, по данным «Авито», является производство неоновых вывесок. Его предлагают приобрести за 44 тысячи рублей. А самым дорогим предложением называют не покупку бизнеса, а инвестирование в торговые площади. Здесь можно найти объявления стоимостью до 650 тысяч рублей.