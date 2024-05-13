Экс-депутат от ЛДПР назначен секретарем «Новых людей» в Тюмени

Секретарем реготделения «Новых людей» в Тюмени назначен Александр Яковенко

Тюменские «Новые люди» получили нового руководителя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывший депутат гордумы от ЛДПР Александр Яковенко назначен секретарем реготделения «Новых людей» в Тюменской области. Инсайд URA.RU подтвердился. В этот же день у политика родился сын. Об этом Яковенко поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня принято окончательное решение: я назначен на пост секретаря регионального отделения политической партии „Новые люди“ в Тюменской области. Благодарю за поддержку руководителя партии Алексея Нечаева. Считаю, что партия „Новые люди“ — это давно назревшая и необходимая обществу новая политическая сила», — сообщил бывший депутат.

Яковенко также назвал причину, по которой вышел из ЛДПР в 2023 году. По его словам, после смерти Владимира Жириновского ситуация в партии кардинально изменилась в худшую сторону.

Ранее отделения два месяца возглавлял ставленник центрального штаба Кирилл Бочков. Ему пришлось покинуть пост по требованию тюменского правительства, которое просило поставить на должность местного человека.