13 мая 2024

Из думы Тюмени уволился ключевой сотрудник

Гордуму Тюмени покинул пресс-секретарь Денис Багрицкий
© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, конференция, депутат, чиновник, сумка, бизнесмен, документы, заседание, собрание, кейс, форум, сумка с документами
Думу Тюмени покидает начальник информационно-аналитического отдела Фото:

Сотрудники аппарата гордумы Тюмени увольняются от спикера Светланы Ивановой. На этот раз из представительного органа уволился руководитель информационно-аналитического отдела Денис Багрицкий. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики.

«Багрицкий не выдержал напора нового руководителя. Он уволился и уехал из города в Санкт-Петербург, даже не сообщив никому из коллег», — говорят собеседники агентства.

Агентство связалось с Денисом Багрицким. Он сообщил, что получил новую интересную работу в Санкт-Петербурге. Должность связана с работой с информацией. С руководством думы Тюмени, по его словам, сложились хорошие отношения.

За последние полгода в отделе сменилось уже три руководителя. На этот раз начальником назначили тюменского политтехнолога Светлану Крюкову, которая вела десятки предвыборных кампаний в регионе, в том числе несколько кампаний депутатов в гордуму.

Ранее URA.RU сообщало о жестком стиле управления Светланы Ивановой. Свое правление в думе она начала с закручивания гаек. По данным агентства, спикер лично посещает все заседания комиссий, вникает в мельчайшие бюрократические вопросы, может допоздна задерживать сотрудников на работе, использует авторитарный стиль управления.

Бывшая глава Тюменского района также зачистила аппарат гордумы от людей экс-спикера Евгения Заболотного. За несколько месяцев думу покинули руководитель аппарата гордумы Ольга Векшина, начальник отдела экономической и правовой экспертизы Иван Дзуман, начальник информационно-аналитического отдела Андрей Шушков.

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Сотрудники аппарата гордумы Тюмени увольняются от спикера Светланы Ивановой. На этот раз из представительного органа уволился руководитель информационно-аналитического отдела Денис Багрицкий. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики. «Багрицкий не выдержал напора нового руководителя. Он уволился и уехал из города в Санкт-Петербург, даже не сообщив никому из коллег», — говорят собеседники агентства. Агентство связалось с Денисом Багрицким. Он сообщил, что получил новую интересную работу в Санкт-Петербурге. Должность связана с работой с информацией. С руководством думы Тюмени, по его словам, сложились хорошие отношения. За последние полгода в отделе сменилось уже три руководителя. На этот раз начальником назначили тюменского политтехнолога Светлану Крюкову, которая вела десятки предвыборных кампаний в регионе, в том числе несколько кампаний депутатов в гордуму. Ранее URA.RU сообщало о жестком стиле управления Светланы Ивановой. Свое правление в думе она начала с закручивания гаек. По данным агентства, спикер лично посещает все заседания комиссий, вникает в мельчайшие бюрократические вопросы, может допоздна задерживать сотрудников на работе, использует авторитарный стиль управления. Бывшая глава Тюменского района также зачистила аппарат гордумы от людей экс-спикера Евгения Заболотного. За несколько месяцев думу покинули руководитель аппарата гордумы Ольга Векшина, начальник отдела экономической и правовой экспертизы Иван Дзуман, начальник информационно-аналитического отдела Андрей Шушков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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