Большинство депутатов курганской гордумы от ЕР решили идти на второй срок

15 мая 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Из 16 депутатов гордумы от «Единой России» на праймериз по выборам заявились 12 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Большинство депутатов действующего состава Курганской городской думы от «Единой России» намерены баллотироваться на второй срок. Такие выводы сделал корреспондент URA.RU, который проанализировал список участников предварительного голосования, опубликованного на сайте партии. «Из 16 членов думы от „Единой России“, составляющие нынешний созыв, 12 подали заявки на участие в праймериз. Не принимают участие в праймериз Людмила Алешкова, Надежда Романова, а также самый состоятельный депутат Андрей Кацай, владелец медицинских клиник „Альфа-Мед“, и топ-менеджер такси „Максим“ Алексей Маркин», — отмечает корреспондент. Среди подавших заявления на праймериз из действующих депутатов: Кирилл Гринюк

Анастасия Денисенко

Татьяна Кравец

Алексей Лушников

Александр Маклыгин

Иван Портнов

Олег Прозоров

Анастасия Романович

Наталья Семина

Любовь Силантьева

Татьяна Федорова.

Кроме представленных в списке, на предварительное голосование ЕР заявился председатель гордумы Игорь Прозоров, также занимающий пост лидера местного отделения партии. Ранее сообщалось, что Кацай, по данным источников URA.RU, решил не идти на второй срок из-за ненадобности в мандате. Алексей Маркин в беседе с корреспондентом также сообщал, что не будет переизбираться в городскую думу. Итоги предварительного голосования «Единой России» будут подведены 29 мая. Выборы в гордуму состоятся в начале сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство депутатов действующего состава Курганской городской думы от «Единой России» намерены баллотироваться на второй срок. Такие выводы сделал корреспондент URA.RU, который проанализировал список участников предварительного голосования, опубликованного на сайте партии. «Из 16 членов думы от „Единой России“, составляющие нынешний созыв, 12 подали заявки на участие в праймериз. Не принимают участие в праймериз Людмила Алешкова, Надежда Романова, а также самый состоятельный депутат Андрей Кацай, владелец медицинских клиник „Альфа-Мед“, и топ-менеджер такси „Максим“ Алексей Маркин», — отмечает корреспондент. Среди подавших заявления на праймериз из действующих депутатов: Кроме представленных в списке, на предварительное голосование ЕР заявился председатель гордумы Игорь Прозоров, также занимающий пост лидера местного отделения партии. Ранее сообщалось, что Кацай, по данным источников URA.RU, решил не идти на второй срок из-за ненадобности в мандате. Алексей Маркин в беседе с корреспондентом также сообщал, что не будет переизбираться в городскую думу. Итоги предварительного голосования «Единой России» будут подведены 29 мая. Выборы в гордуму состоятся в начале сентября.