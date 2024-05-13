13 мая 2024

Вдова курганского военного пожаловалась Бастрыкину из-за обмана застройщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело пенсионерки из Юлдуса, которую обманул застройщик Фото:

Вдова ветерана ВС РФ из курганского села Юлдус пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину из-за обмана от застройщика. В региональном следкоме возбуждено уголовное дело по факту мошенничества подрядной организации при строительстве жилого дома. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра СК России.

«Председатель СК России затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СК Р по Курганской области Григория Казеко по уголовному делу о мошенничестве в связи с обращением пенсионерки из села Юлдус Курганской области, являющейся вдовой ветерана ВС РФ. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Пенсионерка в 2023 году после утраты единственного жилья в пожаре заключила договор с подрядчиком на строительство жилого дома. Для этого она использовала жилищный сертификат, выданный властями региона.

Окончание работ по возведению дома должны были закончить в ноябре прошлого года, однако в нем до сих пор не проведена внутренняя отделка. Также выяснилось, что подрядчик использовал некачественные материалы, стоимость которых была значительно завышена в отчетной документации.

Ранее URA.RU писало, что житель Сафакулевского округа пожаловался главе СКР Бастрыкину на дом с плесенью и водой в подвале. Мужчина, являющийся сиротой, сообщал, что жилье построенное в 2012 году должны были снести, но вместо этого лишь сделали ремонт в доме.

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Вдова ветерана ВС РФ из курганского села Юлдус пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину из-за обмана от застройщика. В региональном следкоме возбуждено уголовное дело по факту мошенничества подрядной организации при строительстве жилого дома. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра СК России. «Председатель СК России затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СК Р по Курганской области Григория Казеко по уголовному делу о мошенничестве в связи с обращением пенсионерки из села Юлдус Курганской области, являющейся вдовой ветерана ВС РФ. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. Пенсионерка в 2023 году после утраты единственного жилья в пожаре заключила договор с подрядчиком на строительство жилого дома. Для этого она использовала жилищный сертификат, выданный властями региона. Окончание работ по возведению дома должны были закончить в ноябре прошлого года, однако в нем до сих пор не проведена внутренняя отделка. Также выяснилось, что подрядчик использовал некачественные материалы, стоимость которых была значительно завышена в отчетной документации. Ранее URA.RU писало, что житель Сафакулевского округа пожаловался главе СКР Бастрыкину на дом с плесенью и водой в подвале. Мужчина, являющийся сиротой, сообщал, что жилье построенное в 2012 году должны были снести, но вместо этого лишь сделали ремонт в доме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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